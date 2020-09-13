نائب معارض لأردوغان: لا تكترثون للوباء  ولا حتى للناس

انتقد النائب عن حزب العمال التركي، باريش أتاي، احتفالاً لحزب العدالة والتنمية، حضره الرئيس رجب طيب أردوغان، بمناسبة انضمام 100 ألف عضو جديد للحزب، في مدينة اسطنبول التركية.

وأعاد "أتاي" مشاركة الفيديو عبر حسابه في تويتر ليل السبت وأردف قائلاً "أنتم أعداء الفن، وهذا همكم الوحيد، لا تكترثون للفيروس، ولا حتى الناس".

وتزامن احتفال حزب العدالة والتنمية الحاكم مع قرار صادر عن ولاية إسطنبول، بحظر الأنشطة، والتجمعات، والحفلات، بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، على أن يُعتبر القرار سارياً اعتباراً من 14 سبتمبر.

وأكدت ولاية hسطنبول، فرض قيود على المواصلات داخل المدينة، وعلى حفلات الحناء، والخطوبة، والأعراس، وعدم السماح بالحفلات على متن القوارب السياحية، واليخوت، بينما جمع حزب أردوغان المئات في قاعة مغلقة غير مبال بالوضع الوبائي في البلاد.

وتتهم المعارضة التركية، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين في البلاد، خصوصاً في المدن الكبرى، بالإضافة لانتقاد أداء الحكومة خلال فترة الوباء، ومرحلة العودة للحياة الطبيعية.

ووجهت العديد من الجمعيات الطبية نداءات إلى وزارة الصحة التركية، لفرض قيود أكبر على المواطنين، تخوفاً من الموجة الثانية من الوباء، مع اقتراب فصل الشتاء.