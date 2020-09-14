قيود أشد صرامة في مدن فرنسية لمواجهة كورونا

قررت اثنتان من أكبر المدن في فرنسا، التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19 بشكل أسرع من الزيادة الوطنية في الحالات الجديدة، تشديد القيود على الأنشطة العامة، بينما تسعى الحكومة الفرنسية لدرء إغلاق جديد على مستوى البلاد.

كانت القيود الأكثر صرامة التي أُعلن عنها يوم الاثنين في مرسيليا وبوردو استجابة لمطلب من رئيس الوزراء الفرنسي بأن تتخذ كلتا المدينتين خطوات إضافية لوقف الأعداد المتزايدة من الإصابات، والتي تضغط على الخدمات الصحية الإقليمية.

موضوع يهمك يفصلنا خمسون يوماً عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومن المنتظر أن تشهد ارتفاعاً في لهجة المرشحين، الرئيس الجمهوري... بايدن يجازف بتقدّمه وترمب يسبقه إلى الساحة الانتخابية أميركا

في بوردو، أعلن أكبر مسؤول حكومي في المنطقة عن حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص في الحدائق العامة، على طول نهر المدينة الخلاب وعلى الشواطئ.

حظر المعارض

كما تم حظر المعارض الترفيهية ومعارض التحف وحفلات الأحياء. تحدد القواعد الجديدة أيضًا حجم التجمعات العامة الكبيرة بما لا يزيد عن 1000 شخص، أي أقل من المعيار الوطني البالغ 5000 شخص. يغطي هذا الحد أماكن مثل الملاعب وقاعات الحفلات الموسيقية، وكذلك المظاهرات.

لمواجهة الحفلات، لن تتمكن مقاهي ومطاعم بوردو بعد الآن من خدمة العملاء الواقفين ولن يكونوا قادرين على تشغيل الموسيقى في الهواء الطلق. الرقص ممنوع في الأماكن العامة، بما في ذلك حفلات الزفاف. شرب الكحول في الأماكن العامة محظور أيضًا في بوردو، مركز صناعة النبيذ الفرنسي.

كما طلبت الحكومة الإقليمية من سكان بوردو الحد من التجمعات العائلية الخاصة، واستبعدت حفلات الزفاف، بحد أقصى 10 أشخاص.

ونجت منطقة جيروند التي تضم بوردو إلى حد كبير من الموجة الأولى من العدوى في فرنسا التي اجتاحت المستشفيات وأدت إلى إغلاق لمدة شهرين اعتبارًا من مارس/ أذار. لكنها تشهد الآن زيادة في الاختبارات الإيجابية، بمعدلات أعلى من المتوسط الوطني، خاصة في الفئة العمرية 15-44.

قيود في مرسيليا

في مرسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا بعد باريس، أعلنت الحكومة الإقليمية عن سلسلة من القيود المماثلة وإلغاء مهرجان دولي مدته 11 يومًا، بالإضافة إلى عدد متزايد من الأماكن حيث ستكون الأقنعة إلزامية في الهواء الطلق.

تعهد أكبر مسؤول حكومي في منطقة مرسيليا بإغلاق الحانات والمطاعم التي لا تلتزم بحظر التجول طوال الليل والتي تخدم العملاء الواقفين. لن يتمكن العملاء أيضًا من مشاركة الأراجيل لتدخين التبغ المعطر، وهو هواية شائعة لبعض مجموعات المهاجرين.

كما تم حظر الحفلات الطلابية وتعليق الرحلات المدرسية. تقتصر العروض والمناسبات الأخرى في الصالات العامة والخيام والساحات الرياضية على 1000 شخص، يجب أن يجلسوا ويتباعدوا فيما بينهم.

صداع مزدوج

وتكافح فرنسا مع الصداع المزدوج لمحاولة إحياء اقتصادها المتضرر من فيروس كورونا، بينما تعمل أيضًا على الحد من الارتفاع المطرد في الإصابات، والذي انتشر خلال أشهر الصيف عندما تخلى المصطافون عن حذرهم وتصاعدت مع زيادة الاختبارات.

يشار إلى أن وكالة الصحة الفرنسية أعلنت يوم السبت أن البلاد تجاوزت عتبة 10000 حالة جديدة على مستوى البلاد في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي.