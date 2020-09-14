لبنان.. مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة منزل إرهابي

قتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني، مساء الأحد، خلال عملية دهم لمنزل أحد الإرهابيين فى مدينة طرابلس.

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وذكر بيان للجيش اللبناني أنه "أثناء مداهمة دورية من مديرية المخابرات منزل أحد الإرهابيين المطلوبين في محلة جبل البداوي- المنية، تعرضت لإطلاق نار ورمانة يدوية ما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة رابع آخر بجروح خطيرة".

وأضاف البيان أن قوات الجيش اللبناني تقوم بتمشيط المنطقة لملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم.

واعتقل لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من الإرهابيين المسؤولين عن اعتداءات في البلاد.