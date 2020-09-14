وسط توتر مع تركيا.. تدريبات يونانية أميركية على الحدود

وسط التوترات الحاصلة مع تركيا على خلفية أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط، بدأت اليونان الاثنين، تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة باستخدام الدبابات لمدة خمسة أيام بالقرب من الحدود البرية مع تركيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يونانية.

وفي التفاصيل، تمتد تلك المناورات المشتركة من 14 سبتمبر حتى 18 في مركز التدريب Xanthi بحسب ما أفادت صحيفة "إثنوس" اليونانية

ويتوقع أن تشارك أفضل دبابات أميركا في تلك التدريبات.

موضوع يهمك على وقع الضغوط الدولية والتلويح الأوروبي بإمكانية فرض عقوبات على أنقرة جراء أعمالها التنقيبية في شرق البحر المتوسط، عادت... بعد ضغوط دولية.. تركيا تسحب سفينتها من المتوسط العرب و العالم

أقصى درجات الاستعداد

إلى ذلك، أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن تلك التدريبات البرية في شمال شرق البلاد، التي يشارك فيها للمرة الأولى، أميركيون تجري من أجل الحفاظ على أقصى درجات الاستعداد.

يذكر أن الإعلان عن تلك المناورات اليونانية الأميركية تم في 8 سبتمبر، وتزامن في حينه مع تقارير حول نقل 40 دبابة تركية إلى الحدود مع اليونان، إلا أن أنقرة نفت الأمر لاحقا.

وكانت العلاقات التركية اليونانية تدهورت على خلفية إرسال أنقرة سفينة للتنقيب عن الغاز في المتوسط في منطقة متنازع عليها مع أثينا.

وشجبت الحكومة اليونانية تلك الخطوات التركية، مؤكدة ألا حوار مع تركيا قبل وقف عمليات الاستفزاز، بحسب وصفها، بينما سعت ألمانيا والحلف الأطلسي إلى التوسط لحل تلك الأزمة دون حلحلة على ما يبدو حتى الساعة.

وأدى الخلاف على احتياطيات النفط والغاز إلى حشد عسكري في شرق البحر المتوسط من قبل عدة أطراف، كما فاقم الخلاف التركي الأوروبي. فقد أرسلت تركيا واليونان، وهما عضوتان في حلف الناتو، سفناً حربية إلى المنطقة حيث كانت السفينة التركية أوروك ريس منخرطة في أبحاث التنقيب، وأجرتا تدريبات عسكرية لتأكيد مزاعمهما.

وبينما عادت "أوروك ريس" أمس إلى أنطاليا، أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنها ستستأنف عملياتها قريبا بعد أن رست قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.