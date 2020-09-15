الأردن: حكم بإعدام قاتل ضابط متقاعد برتبة لواء

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، حكمها بقضية قاتل مدير وحدة مكافحة الإرهاب الأسبق في دائرة المخابرات العامة اللواء المتقاعد، حابس الحناينة، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم ع ع ح ، الذي أطلق النار على اللواء الحناينة داخل مزرعته في منطقة الفيصلية بمأدبا في أكتوبر من العام 2018.

وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي العسكري المقدم، موفق المساعيد، وبعضوية القاضي المدني، عفيف الخوالدة، والقاضي العسكري الرائد، صفوان الزعبي .

موضوع يهمك أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع للمرة الأولى منذ بدء فرض إجراءات العزل العام... معدل البطالة في بريطانيا يرتفع للمرة الأولى منذ فرض قيود كورونا اقتصاد

وجرمت المحكمة القاتل، بتهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر أدت إلى وفاة إنسان، من قانون منع الإرهاب.