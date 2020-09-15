نتنياهو: هذا اتفاق سلام بين الشعوب وليس فقط بين القادة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ترتبط بعلاقات "قوية" مع دول أخرى في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لنتنياهو في البيت الأبيض قبيل توقيع اتفاقين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وقال نتيناهو في هذه المناسبة: "لدينا علاقات قوية مع أميركا وفي الشرق الأوسط".

في سياق متصل، رأي رئيس الوزراء الإسرائيلي: أن "إيران تواجه الضغط والعزلة". في سياق متصل ثمّن نتنياهو "موقف الرئيس ترمب في التصدي لطغاة إيران".

موضوع يهمك قال وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، الثلاثاء، إن اتفاقية السلام ستمكننا من مساعدة الفلسطينيين أكثر، وإننا نريد... عبد الله بن زايد: اتفاقية السلام ستمكننا من مساعدة الفلسطينيين أكثر الخليج العربي

ولاحقاً، وفي كلمة له قبل توقيع الاتفاقين قال نتنياهو إن "الاتفاق التاريخي يشكل فجرا جديدا للسلام.. واليوم يشكّل مرحلة تحول في التاريخ".

ورأى أن اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين قد ينهي الصراع العربي الإسرائيلي، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال "إن بلدانا أخرى ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل".

وشدد نتنياهو على أن ما يتم توقيعه اليوم هو "اتفاق سلام بين الشعوب وليس فقط بين القادة".