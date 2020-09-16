البرلمان الياباني ينتخب يوشيهيدي سوغا رئيساً للوزراء

انتخب البرلمان الياباني، الأربعاء، يوشيهيدي سوغا رئيسا للوزراء خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية. ويرتقب أن تعلن تشكيلة حكومة سوغا (71 عاما) المقرب من آبي، في وقت لاحق.

وأصبح سوغا أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات فيما يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة كوفيد-19.

وكان سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي وصوت لصالح انتخابه مجلس النواب حيث يملك الأغلبية الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه. ووعد بمواصلة سياسة سلفه الذي كان يتولى السلطة منذ نهاية 2012.

وكان آبي أعلن فجأة في نهاية آب/أغسطس استقالته قبل عام واحد من انتهاء ولايته، لأسباب صحية.

وستكون أمام رئيس الحكومة الجديد تحديات صعبة ومعقدة. فقد كانت اليابان تشهد ركودا قبل انتشار وباء كوفيد-19 والعديد من منجزات السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء المستقيل تبدو في خطر.

وأكد سوغا أن إنعاش الاقتصاد سيشكل أولوية مطلقة مثل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الأمر الضروري لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في اليابان 2020 التي أرجئت إلى العام المقبل.