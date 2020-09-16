رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من ترهيب جيرانها

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي، الأربعاء، تركيا من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها، في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط.

وقالت فون دير لايين في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي "نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات. نعم، هي تتلقى ملايين اللاجئين ندفع لها لاستقبالهم مساعدة مالية كبيرة. لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها".

لقاحات كورونا

وحذرت أورسولا فون دير لايين من أن أي "موقف قومي بشأن اللقاحات يهدد ارواحا بشرية فيما التعاون حولها ينقذ ارواحا" بينما المنافسة في العالم على أشدها لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت "أمام الأزمة التي يشهدها العالم، يختار البعض الانطواء على الذات". واضافت أن "التوصل إلى لقاح لا يكفي. علينا السهر على حصول المواطنين الأوروبيين وفي كل أرجاء العالم عليه (...) ولا يمكن لأحد منا أن يكون بأمان إذا لم يكن الجميع بأمان".

خروج بريطانيا



واعتبرت الاتفاق الذي يكرس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموقع في كانون الثاني/يناير الماضي، لا يمكن تعديله من جانب واحد.

وقالت فون دير لاين في خطابها الذي يتضمن برنامج عملها السنوي إنه "من المستحيل تعديله بشكل أحادي أو تجاهله أو التوقف عن تطبيق بنوده. إنها مسألة قانون وثقة وحسن نية".

أزمة الهجرة

ودعت "كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" إلى "تكثيف جهودها" بشأن قضية الهجرة، مؤكدة أن أوروبا بأكملها "يجب أن تقوم بحصتها من العمل" و"تتحرك موحدة" لحل مشكلة لاجئي مخيم موريا اليوناني الذي دمره حريق.

وقالت فون دير لاين في خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي إن "صور مخيم موريا هو تذكير مؤلم بأن أوروبا يجب أن تتحرك موحدة".

وأضافت "إذا كثفنا جهودنا (على المستوى الأوروبي)، فنتوقع من جميع الدول الأعضاء تكثيف جهودها أيضا".

وشددت في خطابها عن حال الاتحاد الذي يتضمن برنامج عملها السنوي، على أن "الهجرة تمثل تحديا أوروبيا ويجب على أوروبا بأكملها أن تقوم بدورها".