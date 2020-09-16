كيف أصبح السلام العربي الإسرائيلي كابوساً على النظام الإيراني؟

عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاق أبراهام، الذي أدى إلى تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، في 13 آب (أغسطس)، أخذ العالم علماً به باعتباره لحظة تاريخية.

لكن في إيران، تم تسجيل الاتفاق أيضًا على أنه تهديد خطير. وفي عرض للإجماع بين الأجنحة في طهران، ندد مسؤولون في المؤسسة السياسية بالاتفاق وحذروا من عواقبه. لقد كانت إشارة إلى تغيير قادم لا مفر منه في الاستراتيجية من قبل إيران، وفقاً لما أورده تقرير في مجلة فورين بوليسي.

وفي اليوم التالي للاتفاق، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الاتفاقية ووصفتها بـ "حماقة استراتيجية" و"طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني". بعد يوم واحد، أصدر الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) بيانًا ناريًا، وصف التطبيع بـ "الحماقة التاريخية" التي ستؤدي إلى "مستقبل خطير" للمنطقة.

وفي نفس اليوم، ألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني بثقله أيضًا في استيائه، واصفًا الاتفاقية بأنها "خيانة" وحذر من أنه إذا سمح الإماراتيون "لإسرائيل بموطئ قدم في المنطقة، فسيتم معاملتهم بشكل مختلف". (رداً على ذلك، استدعت الإمارات العربية المتحدة القائم بالأعمال الإيراني في أبوظبي للاحتجاج على تصريحات روحاني "التهديدية" و "المحرضة على التوتر").

من جهته قال المرشد الأعلى علي خامنئي في خطاب له في الأول من سبتمبر ، والذي صور الاتفاقية على أنها محاولة "ليس فقط لإخضاع القضية الفلسطينية للنسيان، ولكن أيضًا للسماح لإسرائيل بوضع موطئ قدم في المنطقة".

ويضيف التقرير "يكمن مفتاح فهم مخاوف إيران العميقة بشأن التقارب الإماراتي الإسرائيلي في إمكانية ترسيخ "موطئ قدم" لإسرائيل في الجوار المباشر لإيران. وفي الواقع، منذ ثورة 1979 حيث ولدت الجمهورية الإسلامية، زود الانقسام العربي الإسرائيلي حول فلسطين المؤسسة الثورية الإيرانية بالذخيرة السياسية في حملتها الأيديولوجية ضد "الورم السرطاني" لإسرائيل وكذلك " الغطرسة العالمية "لحليفها" الشيطان الأكبر ". ولكن الأهم من ذلك بكثير بالنسبة للأمن القومي الإيراني، أن العداء بين العرب وإسرائيل كان بمثابة حصن جيوسياسي طبيعي يحمي المصالح الإيرانية الأساسية من الحملات العدائية الإسرائيلية الأميركية في منطقة متنافسة بشكل عام".



وتابع "وبشكل أكثر تحديدًا، اعتمدت طهران منذ فترة طويلة على العداء العربي الإسرائيلي كحاجز أمني ليس فقط لمنع إسرائيل العدو اللدود من ترسيخ نفسها في محيط إيران، من الناحية الجغرافية، ولكن أيضًا لتعزيز سياسة "العمق الاستراتيجي" الخاصة بها عبر الشرق الأوسط مع راحة وفعالية نادرة".

ويشير مصطلح العمق الإيراني إلى القدرة على جعل القتال أقرب ما يمكن من أراضي العدو في حالة الصراع. "لكن ذلك سيتغير ، والآن السلام بين الإمارات وإسرائيل، والذي ينص من بين أمور أخرى على تعاون أمني منهجي وتبادل المعلومات بين الشريكين ضد خصمهما المشترك، يهدد بخرق المنطقة العازلة الطبيعية لإيران مع إسرائيل".

وقد أبدت طهران في السابق عزمها على حماية هذا الحاجز. ففي سبتمبر 2017 ، ألقى الحرس الثوري الإيراني بثقله خلف الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي لإحباط محاولة حكومة إقليم كردستان الاستقلال، وكان الدافع الرئيسي لمعارضة طهران الشرسة لاستفتاء الاستقلال هو الخوف من أن إسرائيل - التي أيدت المبادرة - ستفوز بموطئ قدم في شمال العراق نتيجة لذلك.

ومن المرجح أن يجعل التحالف العربي الإسرائيلي الجديد إيران أكثر عرضة لحملات الضغط والعمليات الأمنية والاستخباراتية من قبل خصومها. لقد كانت نقطة الضعف الحالية لإيران واضحة تمامًا في فبراير 2018، عندما نجح فريق من عملاء الموساد في انتزاع أكثر من نصف طن من الوثائق النووية شديدة السرية من منطقة غامضة في طهران ونقلها إلى تل أبيب.

ويشير التقرير إلى أن هذه التصدعات في المنطقة الأمنية العازلة لإيران لم تسمح فقط بزيادة مثل هذه الضربات المؤلمة، بل إنها جعلت سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجها ترمب بشأن الخنق الاقتصادي ضد طهران أكثر فعالية وألمًا من حملة العقوبات التي فرضها سلفه.

وأشار تقرير فورين بوليسي إلى أن التعاون العربي المتزايد مع إسرائيل والولايات المتحدة ساعد على إعاقة القنوات المالية السرية ومنافذ الهروب التي تستخدمها السلطات والمؤسسات الإيرانية تقليديًا للتهرب من العقوبات الأميركية.

ومن المرجح أن يؤدي الاختراق الدبلوماسي بين الإمارات وإسرائيل إلى تفاقم تصور طهران الحالي لـ "الحصار الاستراتيجي" وقد يدفعها إلى التصرف بشكل أكثر عدوانية مع قدر أقل من ضبط النفس في جوارها.