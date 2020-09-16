نساء تركيا واليونان يتحدنّ لأجل السلام

أطلقت نساء من اليونان وتركيا، نداءً من أجل السلام، في مواجهة التوترات المتصاعدة بين البلدين، في شرق المتوسط، وبمبادرة من الناشطة في مجال حقوق المرأة، جولسيرين أونانش، وقعت 350 امرأة على الإعلان المشترك المعنون "نداء من أجل السلام".

وجددت النساء في دعوتهن المشتركة "عزمهن على السعي من أجل السلام في بحر إيجة، وتعزيز الثقافة المشتركة، واحتضان التضامن والصداقة، على الرغم من النظام الأبوي الذي يهدد العالم".

ووقع على البيان فنانات ومثقفات تركيات ويونانيات، وتم نشره باللغات اليونانية والتركية والإنجليزية، ومازالت الدعوة مستمرة لنساء البلدين للتوقيع على البيان.

وقال البيان، إنّ "خطاب الصراع، وإمكانية المواجهة، لا يهددان الأمن والسلم في البلدين المعنيين فحسب، بل يهددان المنطقة بأسرها، نحن، كنساء، ندعو إلى إنهاء التصعيد الخطير".

وأضاف "نعتقد أن التعاون بين البلدين أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، في وقت يعمق فيه الوباء العالمي عدم المساواة، ويؤدي إلى أزمات اقتصادية ويزيد من تهميش المرأة".

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وأردف البيان "نعتقد أن اليونان وتركيا يمكنهما التفاوض على خلافاتهما من خلال الدبلوماسية السلمية الحثيثة بموجب المبادئ التوجيهية للقانون الدولي والإنصاف، إذا لزم الأمر، مع مراقبين من المؤسسات الدولية".

وختم البيان المشترك، بالقول "بصفتنا نساء محبات للسلام من اليونان وتركيا، نحن مصممون على السعي لتحقيق السلام في بحر إيجه، وتعزيز ثقافتنا المشتركة، واحتضان التضامن والصداقة على الرغم من النظام الأبوي الذي يهدد العالم".