السلطات التركية تعتقل حقوقيين طالبوا بزيادة أجور المزارعين

اعتقلت السلطات التركية، الأربعاء، مسؤولين في جمعيات تهتم بحقوق العمال، بسبب توزيعهم منشورات تحتج على تدني الأجور اليومية للعمال.

وأوقفت الشرطة التركية، في ولاية مرسين، جنوب البلاد، المسؤولين التنفيذيين في جمعية "عمال بدون تأمين"، بعد أن وزعوا منشورات تطالب العمال بوقف العمل، بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة الأجور اليومية.

وقال محامي المسؤولين المعتقلين، سبحات جنشتاريه، إن "رئيس الجمعية عبد السلام كوتلو، والمديرين التنفيذيين، فاضل سيفينج، وفاضل أكار، محتجزون في فرع مكافحة الإرهاب، التابع لمديرية الأمن الإقليمية في محافظة مرسين، شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف: "لم نجد أي شخص يرد علينا في مديرية الأمن، ولم نتمكن من معرفة ما هي التهم، اليوم رأينا أنه تم فرض أمر سري على الملف".

وكانت المنشورات التي وزعها مسؤولو الجمعية، تحمل عنوان "البيان"، والتي يُشار إليها على أنها "أدلة جنائية"، دعا خلالها مسؤولو الجمعية، الفلاحين إلى وقف العمل، حيث فشلت المفاوضات حول الأجور اليومية، بين اتحادات العمال، في منطقة جوكوروفا، واتحاد المصدرين المتوسطيين.

وطالبت المنشورات، الفلاحين، "بالبقاء في منازلهم"، و "الاستمرار في هذا الاعتصام الاحتجاجي حتى الحصول على نتيجة".

ويطالب المزارعون بأجر يومي يبلغ 116 ليرة (حوالي 15 دولارًا أميركيًا)، لكن السلطات لم تستجب لطلبهم.