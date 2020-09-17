إسرائيل: كشفنا مخطط تجنيد وتجسس لإيران وحزب الله

أطلقت إسرائيل رسالة تحذير مجددا لكل من إيران وحزب الله، مؤكدة أنها لن تتوقف عن إحباط مخططاتهما التجسسية.

كما أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حزب الله يعقد لقاءات في دول مختلفة منها تركيا لتجنيد عملاء. وقال في سلسلة تصريحات على تليغرام، إن جهاز الشاباك (المخابرات) سيواصل مع شركائه في المنظومة الأمنية الإسرائيلية عمله الدؤوب على إحباط "أي نشاط إرهابي وتجسسي" لإيران وحزب الله، وبما في ذلك أعمال تنطلق من الساحة التركية، بالإضافة إلى كشف كل الجهات المساعدة لهما في كل من إسرائيل والضفة الغربية.

موضوع يهمك بعد قصفها مواقع استطلاع تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية، بحسب ما أعلنت في وقت سابق، حذرت إسرائيل الحزب المدعوم من... ملوّحة برد موجع.. إسرائيل لحزب الله "حذار اختبارنا" العرب و العالم

فيلق القدس وتجنيد عملاء

كما أضاف أنه "تم مؤخرا كشف النقاب عن نشاط لفيلق القدس الإيراني وحزب الله بهدف تجنيد مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين ليقوموا بعمليات وهجمات داخل إسرائيل".

إلى ذلك، أشار إلى أنه تم اعتقال ياسمين جابر (من سكان البلدة القديمة في القدس التي تعمل في مكتبة إسرائيل الوطنية) في أغسطس الماضي، للتحقيق بعد الاشتباه بتجنيدها لصالح حزب الله.

وأكد أنه أثناء التحقيقات تبيّن أن حزب الله ينظم مؤتمرات في لبنان، يشارك فيها شباب فلسطينيون، وذلك بهدف فرز المرشّحين للتجنيد من داخل إسرائيل والضفة الغربية لتنفيذ "أعمال إرهابية" داخل إسرائيل.

كما أشار إلى أن التحقيقات أفضت إلى كشف طرق العمل المتبعة لدى حزب الله، ومنها استخدام الوسائل السرية للتواصل، وبما فيها نقل الرسائل المشفرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعقد لقاءات سرية في دول مختلفة، خصوصا تركيا، واستخدام الكنى الوهمية من قبل عناصر الحزب المدعوم من إيران، أثناء قيامهم بمهامهم العملياتية وذلك بهدف إخفاء انتمائهم التنظيمي خلال عملية تجنيد العملاء.

وكانت إسرائيل حذرت مرارا في تصريحات سابقة "حزب الله" من اللعب بالنار، مؤكدة أنها لن تسمح له بتقويض أمنها بأي شكل من الأشكال.

كما نفذت عدة ضربات موجعة في سوريا استهدفت مواقع تابعة للحزب ولميليشيات إيرانية أخرى، دون أن تتبناها رسميا.

يشار إلى أن نتنياهو كان حذر حزب الله أواخر الشهر الماضي من التهور، قائلاً: "أنصح حزب الله بعدم اختبار القوة المدمرة لإسرائيل"، معتبراً أنه يعرض لبنان للخطر مجدداً.

أتى ذلك، بعد أن شهد الشهر الماضي توترات على الحدود اللبنانية، وأعلنت إسرائيل في حينه أن طائراتها قصفت مواقع لحزب الله في لبنان بعد إطلاق نار صوب قوات إسرائيلية.