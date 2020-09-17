زعيم المعارضة التركية: حزب أردوغان.. ورقي

انتقد زعيم المعارضة التركية، تفرد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقرارات حزب العدالة والتنمية الحاكم، مؤكداً أنّ حزب الرئيس التركي مجرد حزب ورقي.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، في اجتماع نظمه معهد التنمية الديمقراطية، وحضره صحفيون وسياسيون وممثلون عن منظمات غير حكومية: "عندما تبدأ الحكومة في التلاعب بقوانين الانتخابات، فإن ذلك يُظهر أنها سترحل بالفعل، كل طرف يحاول ذلك سيرحل، لم يعد هناك حزب يسمى حزب العدالة والتنمية، هناك أردوغان، حزب العدالة والتنمية، على الورق فقط، أردوغان لا يتسامح مع وجهة نظر مختلفة".

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وأضاف كيليتشدار أوغلو، "هناك أكثر من 10 ملايين عاطل عن العمل، معدل البطالة حوالي 30 في المائة، لا أعتقد أن السلطة الموجودَة يمكنها حل هذه المشاكل".

وختم رئيس حزب الشعب الجمهورََي: "سنجلب الديمقراطية إلى هذا البلد، أولئك الذين يدعمون الديمقراطية، والذين يدعمون النظام الاستبدادي، سيكونون في جانب واحد خلال الانتخابات المقبلة".