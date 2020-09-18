موسكو: اعتراض طائرتي استطلاع أميركية وسويدية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، اعتراض طائرتي استطلاع أميركية وسويدية فوق بحر البلطيق.

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إلى ذلك، اعترضت مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 طائرة استطلاع سويدية وطائرة دورية أميركية فوق بحر البلطيق لمنعهما من انتهاك المجال الجوي الروسي.

وجاء في بيان المركز الوطني للدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، "في السابع عشر من شهر أيلول/سبتمبر، رصدت وسائل التحكم والسيطرة على المجال الدوي فوق بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من الحدود الروسية، وقامت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول بحر البلطيق بالتحليق للتعرف عليهما ومنعهما من انتهاك الحدود"​​​.

رافقتهما حتى الخروج

وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية قد قامت بالاقتراب منهما وتبين أنهما طائرة دورية من طرز "بوسيدون" أميركية، وطائرة استطلاع من طراز "غولفستريم" تابعة للقوات الجوية السويدية، وقامت بمرافقتهما فوق مياه بحر البلطيق.

وأكد البيان أن "المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى المطار بعد خروج الطائرات العسكرية الأجنبية من الحدود الروسية" موضحا أنه "تم تنفيذ كامل رحلة المقاتلة الروسية "سوخوي-27" بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يُسمح بانتهاك الحدود الروسية".

كان القائد العام للقوات الفضائية الجوية الروسية أعلن في وقت سابق أنه كانت قد زاد في الآونة الأخيرة عدد الطلعات التي تقوم بها الطائرات التابعة لحلف الناتو بالقرب من الحدود الدولية لروسيا، وذلك ليس فقط طائرات استطلاع وإنما طائرات قتالية.