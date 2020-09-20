البرلمان العربي يدين قصف الحوثي للمدنيين في جازان السعودية

دان البرلمان العربي بأشد العبارات سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى بالمملكة العربية السعودية نتج عنه إصابة خمسة مدنيين.

ودان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي من الأراضي اليمينة على إحدى القرى بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، ونتج عنه تضرر أحد الأعيان المدنية، وثلاث مركبات وإصابة خمسة نتيجة تطاير الشظايا.

وأكد السلمي تضامن البرلمان العربي التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، محملا ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا العمل العدواني وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بإلزام ميليشيا الحوثي التوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.