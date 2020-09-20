إيطاليا: تصويت بـ7 انتخابات إقليمية يخيم عليها وباء كورونا

يتوجه الإيطاليون في سبع مناطق إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لمدة يومين من تصويت شكلته جائحة كوفيد-19.

وطُلب من الناخبين ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الإقليمية التي كانت مقررة أصلاً في الربيع ولكنها تأخرت بسبب الوباء.

وأودى تفشي المرض في إيطاليا بحياة أكثر من 35600 شخص - وهو ثاني أسوأ عدد وفيات مؤكدة في أوروبا بعد بريطانيا - وأصاب 296500 شخص منذ فبراير/ شباط.

ولأول مرة، سيتمتع الناخبون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بإمكانية الوصول التفضيلي وسيتم توجيههم إلى مقدمة أي خط بواسطة متطوعين من وكالة الحماية المدنية الإيطالية.

وبمجرد دخولهم، قد ينزل الناخبون أقنعتهم لفترة كافية لتأكيد هويتهم مقابل بطاقات التصويت ووثائق الهوية. في تغيير، فإن الناخبين الذين يغادرون صناديق الاقتراع سيضعون أوراق الاقتراع داخل الصناديق بأنفسهم، بدلاً من تسليمها للعاملين بها.

ومن المتوقع أن يفوز حاكم فينيتو لوكا زايا من حزب الرابطة اليمينية بثالث ولايته بسهولة بعدما ساعد فينيتو على تجنب تبعات الوباء من خلال الاختبارات المستهدفة في وقت مبكر والبروتوكولات التي خففت الضغط عن أجنحة العناية المركزة.

وفي المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين شخص وتتركز حول البندقية، بلغ عدد الوفيات المؤكدة بسبب الفيروس 2158، مقارنة بنحو 16917 في لومباردي، مركز الوباء في إيطاليا ويبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.