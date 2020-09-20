سيناريو القيامة.. كيف تمكن زعيم حزب الله من تهريب 1.6 مليار دولار

نجح زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله في تخصيص أموال في حسابات مختلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار ، تمامًا مثل بقية السياسيين اللبنانيين، وفقا لما كشفه تقرير "GLOBAL FIGHT AGAINST TERRORISM FUNDING".

ولسنوات، كان نصر الله يستعد لسيناريو "يوم القيامة" الذي بموجبه سيضطر إلى الفرار والاختفاء. وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة ، فإن الأموال المخصصة لإنجاز عملية الاختفاء هذه تأتي من عملية احتيال إلى حد ما تنطوي على تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حسابات في الخارج تم تحويلها إلى عائلته والمقربين. وبحسب تقديرات مختلفة، نجح نصر الله في تجنيب أموال في حسابات مختلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

فالخطة "ب" أو "سيناريو القيامة" كما متعارف عليه في حسبان زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله منذ سنوات بحسب مصادر مختلفة".

هذه الخطة الاضطرارية التي تتضمن الفرار والاختفاء .. خصصت لها أموال طائلة تنبع من عمليات احتيال تتضمن تحويل مبالغ كبيرة من المال لحسابات في الخارج ومعظمها لأسرته المقربة.

وقدرت هذه الأموال في حسابات مختلفة خارج لبنان بمليار وستمئة مليون دولار أميركي. أما مصادرها فمتنوعة، أولها تحويلات مباشرة من ميزانية حزب الله أو من مختلف ممولي الميليشيا وشركاتها وبالطبع مصدر بعضها إيراني. ثانيها يكمن في سرقة الأموال مباشرة من الدولة اللبنانية حيث يتم تحويل الأموال من قبل السياسيين التابعين لحزب الله من خلال لجان في البرلمان يرأسها الحزب ثم تنقل إلى خارج لبنان.

"سيناريو القيامة"

هذه العمليات ينفذها مقربون من نصرالله مثل أفراد العائلة أو الشخصيات الرفيعة المستوى في حزب الله. فهناك اثنان من الشخصيات البارزة التي يثق بها نصر الله تماما لتنفيذ هذا المخطط، الأول هو ابن عمه والثاني في القيادة هاشم صفي الدين.

وباستخدام منصبه كرئيس للمجلس التنفيذي لحزب الله وكعضو بارز في "مجلس الجهاد"، يعطي صفي الدين الأوامر المباشرة لنواب حزب الله بسرقة الأموال.

لكن الشخص الثاني الذي يغدق بالأموال على "صندوق المهرب" فهو جواد نجل نصر الله نظرا لصلته الجيدة بالخارج حسب المصادر، بالإضافة إلى ذلك يعمل جواد كتوازن مضاد لـ"صفي الدين" في حال انقلب الأخير عليه.

أما الشخص الثالث فهو أشرف صفي الدين وهو محامٍ له مكاتب في بيروت وكاليفورنيا من ذوي الخبرة في بناء هياكل الشركات لحزب الله في جميع أنحاء العالم تقوم بغسل الأموال لصالحه.

هذه الهياكل المؤسسية تتلقى خدمات محاسبية من شركة المحاسبة ذات الشهرة العالمية.

أربع شركات وهمية

وتتحول الأموال لأماكن مختلفة منها إلى أميركا اللاتينية. يتم تحويل الأموال عبر مكاتب الصرافة في البرازيل وباراغواي. المسؤول عن هذه العملية هو أسعد أحمد بركات. بعد الكشف عن نشاط الأخير ، تولى أعضاء آخرون من عائلة بركات زمام الأمور. بمجرد تحويل الأموال إلى المنطقة ، يتم تحويلها من قبل وسطاء عائلة بركات وإيداعها في حسابات بنكية مختلفة في البرازيل وباراغواي. بينما يتم الاحتفاظ ببعض الأموال في البرازيل ، يتم تحويل مبالغ أخرى مرة أخرى إلى حسابات بنكية مختلفة في سويسرا يديرها أحد أصول حزب الله في أوروبا.

والثاني في غرب إفريقيا. يقع المركز في ليبيريا تحت إشراف قاسم حجيج ، قطب محلي. يشق المال طريقه إلى هناك بعدة طرق: الأولى، من خلال حساب مصرفي سري في بنك MEAB في بيروت باسم حجيج. من هذا الحساب المصرفي، يتم تحويل أموال نصر الله والمخصصة لـ"سيناريو القيامة" إلى حساب مصرفي في ساحل العاج حيث يقوم أحد العملاء بسحب نقدي ويعبر الحدود إلى ليبيريا. الطريقة الأخرى هي تحويل الأموال النقدية في رحلات طيران الشرق الأوسط إلى أبيدجان في ساحل العاج وتشق طريقها عبر الحدود إلى ليبيريا. في ليبيريا ، يتم تخزين نصف الأموال النقدية في منزل آمن ويتم إيداع النصف الآخر في حساب مصرفي محلي.

أما الثالث فهو هونغ كونغ. حيث تم إنشاء ما لا يقل عن أربع شركات وهمية في الخارج في مجال العقارات والاستيراد والتصدير. إحدى الشركات التي نعرف أن إحداها هي شركة تسمى “Unique Stars International Limited” ، يسيطر عليها الأخوان أمهز ، من ممولي حزب الله المعروفين.

عمليات فساد وسرقة

ويقول التقرير: "القليل الذي نعرفه عن هذا المسار بالتحديد هو أن الأموال يتم تحويلها إلى هذه الشركات من بيروت بمساعدة محاسبين في KPMG".

أما الهيكل الرابع والأخير للشركة موجود في الولايات المتحدة. افتتح أشرف صافي الدين هناك في الماضي عشرات الشركات التي تتعامل بشكل رئيسي في العقارات. لغرض هذا الهيكل المؤسسي الخاص ، استحوذ صافي الدين على شركتين عقاريتين أميركيتين مفلستين.

يتم تحويل الأموال إلى هذه الشركات من لبنان إلى شركة أخرى من شركات أشرف الدين في الولايات المتحدة تسمى "Premiere Equities and Investment Group Inc" ومن هذه الشركات تشق الأموال طريقها بمبالغ صغيرة (أقل من 10000 دولار) إلى حساب في أوروبا تحت اسم أشرف.