مقتل 10 جنود تشاديين في كمين لبوكو حرام

قُتل عشرة جنود تشاديين بعد تعرضهم لكمين خلال مشاركتهم في عملية عسكرية ضد قاعدة لجماعة بوكو حرام المتشددة في منطقة بحيرة تشاد، وفق ما أفاد مسؤول المنطقة لوكالة فرانس برس.

وقال صادق خطير الأمين العام لإقليم بحيرة تشاد إن سبعة جنود أصيبوا أيضا بجروح في الكمين الخميس، مؤكدا معلومات أدلى بها مصدر عسكري.

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لكن المتحدث باسم الجيش عازم مبرماندوا لم يؤكد حصيلة القتلى، لافتا الى أن الجيش التشادي "دمّر قاعدة بوكو حرام واستعاد أسلحة وذخائر".

واتخذت الجماعة المتشددة التي نشأت في نيجيريا عام 2009 قواعد لها على جزر صغيرة تنتشر في بحيرة تشاد التي تحيط بها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.

وشن الجيش التشادي هجوما على بوكو حرام في نيسان/أبريل بعد مقتل نحو 100 من جنوده في هجوم شنته الجماعة على إحدى قواعده.

وادعى الرئيس ادريس ديبي حينها أنه تمكن من إبعاد الجهاديين.

وفر أكثر من 360 ألف شخص من منطقة بحيرة تشاد لتجنب الهجمات وكذلك الفيضانات، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وكان ديبي أقر في بداية آب/أغسطس بأن "بوكو حرام ما زال بإمكانها إلحاق الكثير من الضرر" بتشاد.