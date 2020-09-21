أردوغان: الاتفاقيات الموقعة مع السراج ستبقى نافذة

أعلنت الحكومة التركية أنها ستستمر في دعم حكومة الوفاق الليبية، على الرغم من إعلان رئيسها فايز السراج نيته الاستقالة. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن مسؤولين أتراكاً سيزورون طرابلس خلال أيام لبحث آخر التطورات.

وأكد المتحدث باسم أردوغان أن الاتفاقيات الموقعة مع السراج ستبقى نافذة.

موضوع يهمك يتمتع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن بميزة مالية كبيرة على الرئيس ترمب مع دخول السباق على البيت الأبيض... سيناريو 2016 يتكرر.. بايدن يجمع أموالاً أكثر من ترمب أميركا

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر عن عدم رضاه على إعلان السراج نيته الاستقالة من منصبه الشهر المقبل.

وقال أردوغان إن تركيا منزعجة من قرار فائز السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان السراج قد أعلن نيته التنحي في خطوة قد تزيد من حدة توتر سياسي في طرابلس في وقت يشهد جهوداً للتوصل لحل سياسي للصراع في البلاد.

وقد مضت 5 سنوات على تولي السراج رئاسة الوفاق، فشل خلالها بإعادة بناء بلاده وإخراجها من الفوضى، كما تعرض أداؤه إلى انتقادات كبيرة بسبب تقاربه مع تركيا وتحالفه مع الإخوان، وواجه أيضاً ضغوطا داخلية كبيرة من الميليشيات المسلّحة ومن حركات احتجاجية شعبية ضد الفساد وسوء الخدمات الأساسية.