هندوراس تعلن بتغريدة تويترية عن نيتها فتح سفارة بالقدس

هندوراس، الشبيه علمها بالعلم الإسرائيلي، باستثناء أن 5 نجوم تتوسطه بدلا من واحدة، ستفتح سفارة لها في القدس المحتلة، وفق ما ورد في "تغريدة" كتبها رئيسها Juan Orlando Hernández بتويتر، وفيها عبّر مساء الأحد عن أمله بافتتاحها "قبل نهاية العام الجاري إذا سمحت الجائحة" في إشارة إلى القيود المفروضة من "كورونا" المستجد على البلدين.

وكتب في التغريدة المنشورة صورتها أدناه: "انتهيت للتو من التحدث إلى رئيس الوزراء نتنياهو، عن دعم تحالفنا الاستراتيجي وعن فتح سفارة (لإسرائيل) في Tegucigalpa (عاصمة هندوراس) تزامنا مع فتح سفارة بالقدس (لهندوراس) آملين القيام بهذه الخطوة التاريخية قبل نهاية العام، إذا سمحت الجائحة" ونشر أسفل التغريدة صورتين له ولبنيامين نتنياهو.





بالخطوة، ستصبح هندوراس ثالث دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتفتح فيها سفارة، بعد الولايات المتحدة التي قامت في 14 مايو 2018 بنقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وبعد يومين اتخذت غواتيمالا المجاورة لهندوراس في أميركا الوسطى الخطوة نفسها، بينما قررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات، لكن يبدو أن انشقاقا عن هذا القرار ظهر في الأيام الأخيرة.

قبل أسبوعين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن صربيا ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وأعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع كوسوفو، وقال بحسب ما تلخص "العربية.نت" ما نقلت عنه الوكالات في 6 سبتمبر الجاري إن كوسوفو "ستكون أول بلد مسلم يفتح سفارة في القدس" إلا أن شيئا من الحكومة الكوسوفية لم يصدر بهذا الشأن للآن.