خرج من المستشفى.. المعارض الروسي نافالني "بوتين هزمني"

في حين ما زالت قضيته حديث المسؤولين في الغرب، خرج المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يعتقد أنه سمّم بغاز أعصاب نوفيتشوك، من مستشفى في برلين كان يعالج فيه بعد 32 يوما من نقله إليه، وفق ما أعلنت إدارة المنشأة الطبية، الأربعاء.
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نشر الزعيم الروسي المعارض، أليكسي نافالني، صورة على حسابه على إنستغرام، اليوم السبت، ظهر فيها وهو ينزل على درج، وذلك بعد...
أول صورة لخصم بوتين "المسمم" يقف على قدميه
سوشيال ميديا
وقال مستشفى شاريتيه في بيان "بناء على تحسن حالة المريض الصحية، يعتقد الأطباء المعالجون أنه تعافى تماماً".
بدوره، نشر نافالني صورة فجر اليوم، على حسابه في "انستغرام" وهو يرتدي "تي شيرت أزرق" وكتب عليها ساخراً "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي كان بإمكان نافالني أن يبتلع هذا السم بنفسه، هذه الرواية جيدة وتستحق الدراسة"، في إشارة للاتصال الهاتفي بين بوتين وإيمانويل ماكرون قبل أيام حول طلب الأخير بتوضيح ملابسات تسميم المعارض الروسي.
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«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд». Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!
كما أضاف "يتم طهي مادة "نوفيتشوك"، وأتناولها بأخذ رشفة من قارورة على متن الطائرة، لأدخل في غيبوبة".
وقال أيضاً "كنت أدري أنا وزوجتي وأصدقائي أن موسكو لن تقبل بنقلي إلى ألمانيا لتلقي العلاج، هم يريدون أن أموت في مستشفى أومسك وينتهي بي الأمر في مشرحتهم، ويكون سبب الوفاة "عاش بما يكفي".
وتابع "يبدو أن بوتين تفوق عليّ.. هو ماكر لا يمكن أن ينخدع. أنا كنت كالأحمق، بقيت في غيبوبة لمدة 18 يوما".
يشار إلى أن المعارض الروسي البارز، كان أمضى 32 يوما في المستشفى، بما فيها 24 يوما في العناية المركزة، قبل إخراجه.
ونُقل نافالني إلى ألمانيا بعد يومين من مرضه يوم 20 أغسطس/آب على متن رحلة داخلية في روسيا. وأُدخل إلى مستشفى في سيبيريا قبل أن يُنقل إلى ألمانيا حيث تبين أنه تعرّض للتسميم بمادة نوفيتشوك السامة للأعصاب التي طوّرها خبراء سوفييت لأغراض عسكرية.
بدورها، رفضت موسكو هذا الاحتمال رغم الخلاصات الي توصّلت إليها مختبرات ألمانية وفرنسية وسويدية في هذا الاتجاه.
كما رفض الكرملين الدعوات الدولية لإجراء تحقيق.
وطلب الزعماء الأوروبيون من موسكو إعطاءهم تفسيرات، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "روسيا وحدها هي التي يمكنها تقديم إجابات بشأن التسمم".
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Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.
إلى ذلك، يقول حلفاء نافالني، إنه ربما تسمم في مطار تومسك في سيبيريا حيث احتسى كوب شاي، لكن الأطباء الروس الذين عالجوا نافالني في البداية في مستشفى في أومسك قالوا إن الفحوص التي أجروها لم تكشف عن أي مواد سامة.
وكتب نافالني على مدوّنته، الاثنين، في أول منشور له بعد استعادته وعيه "قبل أن يُسمح لي بالمغادرة إلى ألمانيا، أزالوا كل ملابسي وأرسلوني عاريا بالكامل. ونظرا إلى أنه تم العثور على مادة نوفيتشوك على جسدي، وأن طريقة تسميم عبر اللمس مرجحة جدا، فإن ملابسي هي دليل مادي مهم جدا".
وأكد فريق أليكسي نافالني العثور على آثار نوفيتشوك على عبوة مياه بلاستيكية وجدت في غرفة الفندق الذي كان يقيم فيه في سيبيريا.