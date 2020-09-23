عقب تهديد بوجود قنبلة.. إخلاء برج إيفل في باريس

كشف مصدر أمني فرنسي، الأربعاء، أنه تم إخلاء برج إيفل في باريس وإجلاء المئات، بينما عمليات البحث مستمرة.

ولم يؤكد المصدر ما إذا كان الإخلاء جاء عقب تهديد بوجود قنبلة، كما أفادت بعض وسائل الإعلام.

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فيما أكد شاهد من رويترز، أنه تم إعادة فتح برج إيفل أمام الزوار لاحقاً.

إلى ذلك، أحاطت سيارات الشرطة بالشوارع المحيطة بالبرج والجسر الممتد عبر نهر السين إلى ساحة تروكاديرو.

وقال ضابطا شرطة في الموقع لوكالة "أسوشيتد برس": إن العملية كانت نتيجة تهديد بوجود قنبلة في هاتف.

فيما لم ترد إدارة برج إيفل على طلبات التعليق، وأعلن الفريق الإعلامي للمعلم الشهير إخلاء البرج دون توضيح الأسباب.

هذا ويستقبل البرج الذي شيد قبل 131 عامًا، حوالي 25000 سائح يوميًا في السنوات العادية، لكن الزيارات انخفضت هذا العام بسبب قيود السفر بعد تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يفتح برج إيفل أبوابه يوميًا، لكنه يُغلق أحيانًا بسبب التهديدات بعمليات انتحارية أو وجود قنابل أو الإضرابات العمالية.