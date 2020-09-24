فتح وحماس تتفقان على إجراء انتخابات فلسطينية خلال 6 أشهر

اتفقت كل من حركتي فتح وحماس إثر اجتماع عقد في اسطنبول، على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 6 أشهر.

وذكر بيان مشترك أنه "انطلاقاً من مخرجات "مؤتمر الأمناء العامون"، وفي إطار الحوار الوطني المستمر، التقى وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول".

وأضاف أن البحث تركز "حول المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العامون الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت، وجرى إنضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من أكتوبر بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة".