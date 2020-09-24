عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

فتح وحماس تتفقان على إجراء انتخابات فلسطينية خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - العربية.نت
إسماعيل هنية ومحمود عباس
رابط مختصر

اتفقت كل من حركتي فتح وحماس إثر اجتماع عقد في اسطنبول، على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 6 أشهر.

وذكر بيان مشترك أنه "انطلاقاً من مخرجات "مؤتمر الأمناء العامون"، وفي إطار الحوار الوطني المستمر، التقى وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس في مقر القنصلية العامة لدولة فلسطين في إسطنبول".

وأضاف أن البحث تركز "حول المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر الأمناء العامون الذي انعقد مطلع هذا الشهر في رام الله وبيروت، وجرى إنضاج رؤية متفق عليها بين الوفدين على أن تقدم للحوار الوطني الشامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، ويتم الإعلان النهائي والرسمي عن التوافق الوطني في لقاء الأمناء العامين تحت رعاية الرئيس محمود عباس، على ألا يتجاوز الأول من أكتوبر بحيث يبدأ المسار العملي والتطبيقي بعد المؤتمر مباشرة".

كلمات دالّة

#حماس, #فتح
إقرأ أيضاً اجتماع رباعي بالأردن.. دعم اتفاقات السلام وتأكيد على حل الدولتين اجتماع رباعي بالأردن.. دعم اتفاقات السلام وتأكيد على حل الدولتين 12:17 GMT
إقرأ أيضاً أوروبا تدعو لتشديد الإجراءات لمواجهة مخاطر موجة ثانية من الوباء أوروبا تدعو لتشديد الإجراءات لمواجهة مخاطر موجة ثانية من الوباء 11:31 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر