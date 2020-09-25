صور جوية صادمة تكشف تزايد معسكرات اعتقال الإيغور

في وقت واجهت الصين زيادة في اللوم الدولي العام الماضي على اعتقالها الجماعي للأقليات المسلمة، أكد المسؤولون هناك أن معسكرات التلقين والاعتقال في منطقة شينجيانغ الغربية قد تقلصت مع انضمام نزلاء المخيمات السابقين للمجتمع كمواطنين تم إصلاحهم.

لكن باحثين في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي طعنوا يوم الخميس في هذه الادعاءات بتحقيق كشف أن سلطات شينجيانغ تعمل على توسعة مجموعة متنوعة من مواقع الاحتجاز منذ العام الماضي. وبدلاً من إطلاق سراحهم، يرجح أن يتم إرسال العديد من المحتجزين إلى السجون وربما إلى مرافق أخرى، وفقا للتحقيق الذي استشهد بصور من الأقمار الصناعية لمواقع سجون جديدة وموسعة.

وقال ناثان رسل، الباحث الذي قاد المشروع في المعهد، والذي أطلق عليه أيضاً اسم ASPI، إن النتائج تقوض مزاعم المسؤولين الصينيين بأن سجناء المخيمات- التي تسميها الحكومة مراكز تدريب مهني - قد "يخرجون".

وكتب رسل في التقرير: "تشير الأدلة إلى أن العديد من المحتجزين خارج نطاق القضاء في شبكة" إعادة التثقيف "الواسعة في شينجيانغ يتم توجيه اتهامات إليهم رسميًا الآن، ويتم حبسهم في مرافق أمنية أعلى، بما في ذلك السجون التي تم بناؤها حديثًا أو توسيعها وفقا لصور نشرتها نيويورك تايمز الأميركية".

ووضعت الحكومة الصينية عقبات هائلة أمام التحقيق في الأوضاع في شينجيانغ، ويقوم المسؤولون بمضايقة الصحافيين الأجانب، مما يجعل من المستحيل إجراء المقابلات بأمان. ويقتصر الوصول إلى المعسكرات على زوار مختارين يتم أخذهم في جولات مصممة حيث يظهر النزلاء وهم يغنون ويرقصون.

وتغلب الباحثون في التقرير الجديد على تلك الحواجز من خلال التجسس عبر الأقمار الصناعية. وتأملوا في صور الأقمار الصناعية لشينجيانغ في الليل، وعثروا على مجموعة من الأضواء الجديدة خاصة في مناطق هي بالكاد مأهولة بالسكان، والتي غالبًا ما ثبت أنها مواقع احتجاز جديدة.

وكشف الفحص الدقيق لمثل هذه الصور في بعض الأحيان عن مبانٍ ضخمة محاطة بجدران عالية وأبراج مراقبة وأسوار داخلية من الأسلاك الشائكة - وهي سمات تميز مرافق الاحتجاز عن المجمعات العامة الكبيرة الأخرى مثل المدارس أو المستشفيات.

وقال تيموثي غروس، الأستاذ المشارك لدراسات الصين في معهد روز هولمان للتكنولوجيا عن الأدلة المتراكمة على توسيع مواقع السجن: "لا أعتقد أن هذا التوقيت مجرد مصادفة. في رأيي نحن نشهد مرحلة جديدة في الأزمة. تم الإفراج عن بعض المعتقلين، وتم وضع آخرين في المصانع، بينما لا يزال آخرون مسجونين".

ورفضت الصين مرارًا الكشف عن عدد مواقع الاحتجاز والمحتجزين في شينجيانغ وأماكن أخرى. وعثر باحثو المعهد على نحو 380 موقع احتجاز في شينجيانغ وفحصوها. وكان 61 منهم على الأقل قد توسعت في المنطقة بين يوليو 2019 ويوليو من هذا العام، وما زال 14 منها يتوسع، وفقًا لأحدث صور الأقمار الصناعية المتاحة.

تقسيم المواقع إلى أربعة مستويات أمنية

وقسّم الباحثون المواقع إلى أربعة مستويات أمنية، وقالوا إن نحو نصف المواقع المتوسعة كانت منشآت أمنية أعلى. ووجد الباحثون دلائل على تراجع بعض معسكرات إعادة التثقيف، مما يؤكد جزئياً مزاعم الحكومة بحدوث تحول.

وكتبوا أن 70 موقعًا على الأقل قد شهدت إزالة البنية التحتية الأمنية، مثل الأسوار الداخلية أو الجدران المحيطة، ويبدو أن ثمانية معسكرات تخضع للتعليق. وقالوا إن المنشآت التي تم تقليصها على ما يبدو كانت معسكرات ذات إجراءات أمنية منخفضة إلى حد كبير.

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ووجد تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" العام الماضي أن المحاكم في شينجيانغ - حيث يشكل الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى إلى حد كبير أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 25 مليونًا - حكمت على 230 ألف شخص بالسجن أو عقوبات أخرى في عامي 2017 و2018، أي أكثر بكثير من أي فترة أخرى مسجلة للمنطقة.

من جهته قال شون روبرتس، الأستاذ المساعد في جامعة جورج واشنطن ومؤلف كتاب "الحرب على الإيغور: حملة الصين ضد مسلمي شينجيان" على الرغم من أن معسكرات الاعتقال هي بوضوح أكثر الجوانب التي تستحوذ على العناوين الرئيسية لما يحدث، إلا أنه كان هناك جهد أكبر بكثير منذ البداية شمل أيضًا سجونا كبيرًة".





أميركا تشدد العقوبات

وبدأت الولايات المتحدة في اتخاذ موقف تصادمي تجاه الصين بشأن القمع في شينجيانغ. وهذا العام فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على المسؤولين عن السياسة في المنطقة، وكذلك فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء، وهو تكتل زراعي ومؤسسة أمنية شبه عسكرية.

كما فرضت قيودًا على واردات الملابس ومنتجات الشعر والسلع التكنولوجية من شينجيانغ، لكنها لم تصل إلى حد حظر جميع القطن والطماطم، وهما من الصادرات الرئيسية في المنطقة. وأقر مجلس النواب هذا الأسبوع قانونًا يحظر أي واردات من شينجيانغ ما لم يثبت أنها لم تنتج باستخدام السجناء.

الصين تنفي

ونفت الحكومة الصينية في البداية تقارير عن الاعتقالات الجماعية في شينجيانغ، ودافعت في وقت لاحق عن معسكرات التلقي، ووصفتها بأنها أماكن حميدة توفر التدريب الوظيفي وتكافح التطرف الديني والإرهاب.

ودافعت بكين عن سياساتها العمالية في المنطقة، قائلة إنها تحترم معايير العمل وحقوق الإنسان الدولية، وأن عملها كان مثالًا ناجحًا للحكم في "المناطق المتخلفة التي تضم أعدادًا كبيرة من الأقليات العرقية".





كما انتقدت السلطات الصينية بشدة معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي. وصف تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تقرير المعهد السابق عن العمل الجبري بأنه "اتهام ملفق ومتحيز". كما هاجم السيد تشاو داعمي المعهد، بما في ذلك وزارة الخارجية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت مجموعة من مجموعات المراقبة والخبراء رسالة مشتركة قالت فيها إن سياسات الصين في شينجيانغ "تلبي شروط الإبادة الجماعية"، وهي جريمة تم إدراجها في القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى جرائم أخرى محتملة ضد الإنسانية.

وقد رفضت الحكومة الصينية بغضب مثل هذه المزاعم. ويشير النمو المستمر في مواقع الاحتجاز في جميع أنحاء شينجيانغ إلى أن السلطات مصممة على تغيير مجتمع الإيغور وإخضاعهم لأجيال قادمة.

ويقول البروفيسور روبرتس من جامعة جورج واشنطن: "يمكن للحكومة الصينية أن تحافظ على نظام القمع الشديد هذا لفترة طويلة من الزمن. يمكن أن يدمر بشكل أساسي هوية الإيغور كما نعرفها داخل الصين".