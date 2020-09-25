عملية طعن في باريس توقع 4 جرحى.. وتوقيف المهاجم

#BREAKING: Manhunt underway for male suspect following knife attack in 11th arrondissement of Paris near former offices of satirical magazine Charlie Hebdo; armed police deployed pic.twitter.com/UfEPEZgwwY — I.E.N. (@BreakingIEN) September 25, 2020

ذكر مراسل العربية/الحدث أن الشرطة الفرنسية أوقفت مشتبها به في حادثة طعن راح ضحيتها 4 جرحى قرب مكاتب شارلي إيبدو السابقة، وتم توقيفه في حي bastille درجات أوبرا الباستيل في باريس. ولاحقا ألقي القبض على مشتبه به ثان.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إحالة الهجوم إليها.

وأصيب أربعة أشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، بينهم اثنان في حالة خطرة إثر تعرّضهم للطعن قرب مكاتب شارلي إيبدو سابقا، وفق ما ذكر مصدر مقرب من التحقيق. وضربت الشرطة الفرنسية طوقاً أمنياً حول المقر السابق لصحيفة شارلي ايبدو بعد الاشتباه بعبوة ناسفة.

ونفذت الشرطة الفرنسية عملية بحث عن شخصين اشتبه بارتكابهما عملية الطعن، في وقت أغلقت دور الحضانة والمسنين والمدارس، في محيط مكان الاعتداء، أبوابها.

وقال مسؤول في بلدية المدينة إن المدارس في المناطق المحيطة بموقع الهجوم لم تسمح للطلاب بالانصراف.

وانضم رئيس الوزراء الفرنسي إلى خلية الأزمة بالداخلية بعد الحادثة وقال إن "هجوم باريس وقع بسلاح ناري قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إبدو".

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وذكرت إذاعة فرنس إنفو نقلا عن مصادر بالشرطة أنه لا يوجد أي أثر لمواد ناسفة في لفافة مريبة عُثر عيها في موقع الهجوم.

وتأتي حادثة الطعن بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في كانون الثاني/يناير 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصا.

