مزاعم إثيوبيا للأمم المتحدة: سد النهضة لن يضر مصر والسودان

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، للأمم المتحدة، الجمعة، أن بلاده "لا تنوي" إلحاق الضرر بالسودان ومصر بمشروع سد النهضة، الذي تشيده على النيل الأزرق، وأثار نزاعا محتدما.

وأخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في إبرام اتفاق على تشغيل السد قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو. وعادت الدول إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وقال أبي في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا: "أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين".

وأضاف السياسي الحائز على جائزة نوبل للسلام: "نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الإفريقي حاليا".

وتعثرت المفاوضات من قبل بسبب طلب مصر والسودان أن يكون أي اتفاق ملزماً قانونياً، ويشتمل على آلية حل المنازعات في المستقبل.

وذكرت مصر أنها تعتمد على النيل في توفير أكثر من 90% من المياه العذبة وتخشى أن يكون للسد تأثير مدمر على اقتصادها.



وقال أبي للأمم المتحدة إن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه "التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب".

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وتابع: "ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة".

وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قلقه بشأن المشروع في كلمته للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. وأكد "أن نهر النيل ليس حكراً لطرف ومياهه لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء".

وشدد على أنه "لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع".