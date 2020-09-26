عشية زيارة بومبيو لليونان.. أنقرة تطالب واشنطن بالحياد

بينما يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليونان غدا الأحد، انتقدت تركيا بشدة واشنطن.

الانتقاد جاء على لسان المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عمر جيليك، الذي قال إن موقف الولايات المتحدة وتخليها عن الحياد في أزمة شرق المتوسط لن يفيد السلام في المنطقة، على حد وصفه.

زيارة بومبيو الثانية إلى أثينا في عام واحد تأتي في إطار دعم بلاده لها في نزاعها الحدودي مع أنقرة، بحسب ما أعلنت الخارجية الأميركية.

وأوضحت أن بومبيو سيشدد على التزام واشنطن وأثينا بـ"تعزيز الأمن والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط"، وسيحتفي بالعلاقات اليونانية-الأميركية الأقوى منذ عقود.

وأكد مسؤول رفيع في الخارجية اليونانية على أن بومبيو سيتوجه خلال الزيارة إلى كل من تيسالونيكي، حيث سيلتقي نظيره نيكوس دندياس، وجزيرة كريت للاجتماع برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزيارة قاعدة "سودا" العسكرية.

موضوع يهمك أكد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، اليوم الخميس، أن تركيا تتصرف بشكل أحادي في البحر المتوسط.وقال الرئيس القبرصي في... رئيس قبرص: تركيا تستولي على حقوقنا في شرق المتوسط العرب و العالم

وكان بومبيو قد زار قبل أسبوعين قبرص حيث حضّ تركيا على وقف الأنشطة التي تُثير توتّراً في شرق البحر المتوسّط، داعياً جميع الأطراف إلى انتهاج السبل الدبلوماسيّة.

يأتي ذلك فيما عبر رئيس الوزراء اليوناني عن أسفه لمواجهة أنقره انفتاحَ بلاده بـ"التصعيد والتضليل والعداء"، ملوحا في الوقت ذاته بالتوجه للمحكمة الدولية في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم.

وناشد ميتسوتاكيس تركيا إيجاد حل دبلوماسي لأزمة شرق المتوسط متمنيا بناء شراكة بين البلدين.

ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.