معارضون أتراك ينتقدون بناء السجون بدل الخدمات

انتقد سياسيون معارضون، بناء حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سجناً بتكلفة، 90 مليون ليرة، بإطلالة على البحيرة، في ولاية "فان" شرق البلاد، والذي اعتبره المسؤولون الحكوميون "استثماراً، بينما قالت المعارضة إن المنطقة لديها احتياجات أكثر إلحاحاً من السجون، وأن مئات السجون تم بناؤها بالفعل في السنوات الأخيرة في تركيا.

وقال والي "فان"، أمين بيلمز، والنائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد الله أرفاس، إن السجن يقام على مساحة 64 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يستوعب ما مجموعه، 1260 نزيلاً.

وانتقد رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض، في الولاية، محمد كوروكسو، الميزانية الضخمة لبناء السجن، قائلاً إنه كان ينبغي توجيه هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمنطقة.

وأضاف، "كان بإمكانكم بناء طرق سريعة، ومحطات حافلات، وملاعب أو مصانع، مقابل 90 مليون ليرة، ليس لدي كلمات لأقولها إذا ظلت قضايا الولاية المستمرة منذ عقود دون حل، بينما تُشيد الحكومة بناء سجن".

بدوره، أشار النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، معزز أورهان، إلى أنه تم بناء حوالي 166 سجناً في تركيا، في السنوات الأربع الماضية، وأن 48 مشروعاً آخر لبناء السجون قيد الانتظار. وبحسب أورهان، "أصبحت تركيا سجناً مفتوحاً، شعب هذا البلد بحاجة إلى المساواة والديمقراطية والحرية".

وقال أورهان إن "النوايا الحقيقية لحكومة حزب العدالة والتنمية، كانت معاقبة المشاكل وليس حلها، وإن السجون تستخدم كوسيلة ضغط ضد الشعب الكردي والسياسيين".