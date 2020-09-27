بعد هدية أمير قطر.. حماس تكرم سفير إيران في الدوحة

بعد هدية أمير قطر الثمينة، كرمت اليوم الأحد حركة حماس سفير إيران في قطر محمد علي سبحاني بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير في الدوحة.

موضوع يهمك شددت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الأحد، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية والتصدي للأعمال... الرئاسات الثلاث بالعراق تؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراق

وشارك في استقبال السفير سبحاني رئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وسامي خاطر.

وذكرت حركة حماس على موقعها الإلكتروني أن الحركة "تثمن جهود السفير في توطيد العلاقات بينها وبين إيران ومواقف إيران الداعمة للفلسطينيين".

ومن جهته أعرب السفير الإيراني عن شكره لحماس مستذكرا لمحطات جمعته بحماس خلال عمله سفيرا في الأردن وسوريا وبيروت والدوحة و"موقف إيران الداعم للقضية الفلسطينية". وفق بيان حماس.

هدية أمير قطر

كان أمير قطر تميم بن حمد استقبل السفير الإيراني الثلاثاء الماضي، بمناسبة انتهاء فترة عمله في قطر، وأهداه "وسام الوجبة" القطري الشهير، "تقديرا لدوره في المساهمة بتعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل"، وفقا لما بثته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وفي موقع الديوان عن الوسام أيضا، أنه "مستوحى، تصميما وشكلا، من رأس الرمح القطري منصوبا على خلفية ذات شكل هندسي معماري. وعلى جانبيه حبتان من اللؤلؤ، وتتوسطه دائرة مكتوب فيها بخط الثلث: الوجبة. وهو مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض (عيار 18 قيراطا) ومرصّع بـ 184 حجرا من الألماس والياقوت تمثل ألوان العلم القطري"، فيما أعرب السفير من جانبه عن شكره وتقديره للشيخ تميم.