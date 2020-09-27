كورونا يطال عائلة رئيس لبنان.. جبران باسيل يعلن إصابته

أعلن وزير الخارجية اللبناني السابق وصهر الرئيس عون جبران باسيل، الأحد، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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في التفاصيل، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر بياناً أعلن فيه إصابة باسيل، موضحاً أن النائب جبران باسيل اكتشف مساء السبت، أنه مصاب بفيروس كورونا، وقد استكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليل أمس ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضاً ومقبولاً.

"إلى كل من خالطتهم"

كما تابع، أن النائب المصاب أراد الإعلان من أجل إبلاغ كل من خالطهم أخيراً، إذ لا يمكن الاتصال بهم فرداً فرداً، وللاعتذار منهم أيضاً لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك.

وأشار إلى أن النائب باسيل سيحجر نفسه حتى يتغلّب على الفيروس، فيما سيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفّرة.

إلى ذلك، شكر النائب المريض مسبقاً كل من يرغب بالاطمئنان عليه‏، مؤكداً أنه ‏بحالة صحية جيدة وسيلتقي الكثيرين إلكترونياً، متمنياً على كل اللبنانيين الالتزام بوسائل الحماية ‏والعلاج من الوباء وأخذ الأمر على محمل الجدّ، ‏لما لهذا الفيروس من قدرة فتّاكة ‏على ضرب المجتمع وشلّه، بحسب البيان.