كوريا الشمالية ستسلم جثة كوري جنوبي قتله جنودها

قالت كوريا الشمالية إنها ستسلم جثة رجل كوري جنوبي قتله جنودها خلال عملية تفتيش، ولكنها حذرت كوريا الجنوبية من إرسال أي سفن حربية إلى المياه الإقليمية لكوريا الشمالية، وذلك حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية، الأحد (بالتوقيت المحلي).

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم ونغ أون اعتذارا نادرا، الجمعة، بعد أن أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن جنودا من كوريا الشمالية قتلوا الرجل وأشعلوا النار في جثته بعد أن سكبوا وقودا عليها قرب الحدود البحرية.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في تقرير لها هذه المسالة بأنها "حالة مروعة "، لكنها حذرت من أن العمليات البحرية الكورية الجنوبية بالقرب من موقع الحادث تهدد بتصعيد التوترات.

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وأفادت الرئاسة الكورية الجنوبية، الجمعة، بحسب وكالة انباء كوريا الجنوبية الرسمية "يونهاب"، أن كيم وصف الحادثة "بالمعيبة"، واعتذر عن "خيبة الأمل التي تسببت بها للرئيس الكوري الجنوبي مون (جاي-إن) والكوريين الجنوبيين".

وكشف المسؤول، في إفادة صحافية، إن زعيم كوريا الشمالية بعث برسالة إلى رئيس كوريا الجنوبية قال فيها إنه ما كان ينبغي وقوع هذا الحادث.

ومن غير المعتاد للغاية أن يعتذر زعيم كوري شمالي لمنافسته كوريا الجنوبية في أي قضية.