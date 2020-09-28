رئيس أرمينيا: لن نسمح للأتراك بارتكاب إبادة جديدة بحقنا

فيما تواصل تركيا ضخ المرتزقة لدعم الحرب في أذربيجان ضد أرمينيا، أكد الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان أن أنقرة تدعم باكو في هجومها على إقليم ناغورنو كاراباخ بطائراتها المقاتلة من طراز إف 16، من خلال أفرادها ومستشاريها ومرتزقتها.

موضوع يهمك دخلت تركيا رسمياً على خط المعارك بين أرمينيا وأذربيجان، حيث اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن... أردوغان نيابة عن أذربيجان: "كفى.. حان وقت الحساب" العرب و العالم

وقال خلال كلمة في مؤتمر بالشراكة مع الناتو، "لكل أرمني يعيش في جميع أنحاء العالم هذا نوع من عودة للشبح... شبح الإمبراطورية العثمانية"، مضيفاً "لا يمكن لنا أن نسمح بحدوث هذه الإبادة الجماعية مرة أخرى"، وفق ما نقلته وكالة أرمنبريس الرسمية للأنباء.

كما أضاف "أن أرمينيا تواجه تهديدا إلكترونيا يوميا ليس فقط من أذربيجان ولكن أيضاً من تركيا، التي تدعمها بشكل كامل من خلال طائراتها الإلكترونية بدون طيار من خلال الهجمات الإلكترونية".

نشر الأكاذيب

بدورها، أكدت الخارجية الأرمينية أن تصريحات المجتمع الدولي تُظهر إدانة لاستخدام القوة وتقويض السلام الإقليمي والأمن.

وقالت في بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن الجانب الأذربيجاني يلجأ إلى نشر أكاذيب واضحة من خلال اتهام الجانب الأرميني بالتحريض على الأعمال العدائية.

كما تابعت "هناك حقائق لا يمكن إنكارها وهي أن أذربيجان هي التي بادرت بالعدوان".

موضحة أن أذربيجان رفضت في 25 سبتمبر طلب الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراقبة خط الاتصال، "هذا يكشف بوضوح أهداف أذربيجان للتستر على خططها لإطلاق العنان للحرب" حسب البيان.

وتابعت "أذربيجان شجبت علانية عملية السلام على مستوى الرئيس علييف ووضعت هدفا لحل نزاع ناغورنو كاراباخ من خلال شن حرب شاملة".

دعم عسكري واسع من تركيا

وقالت "لهذا الغرض (إطلاق الحرب) تتلقى أذربيجان دعما عسكريا وسياسيا واسع النطاق من تركيا".

كما أوضحت أن الخبراء العسكريين الأتراك يقاتلون جنبا إلى جنب مع أذربيجان التي تستخدم الأسلحة التركية بما في ذلك الطائرات بدون طيار والطائرات الحربية.

وقالت "الوضع على الأرض يشير بوضوح إلى أن شعب ناغورنو كاراباخ يقاتلون ضد التحالف التركي الأذربيجاني".

وختمت مؤكدة أن أرمينيا على ثقة تامة من أن المغامرة العسكرية الأذربيجانية ستفشل وستضطر أذربيجان إلى التخلي عن نيتها في حل النزاع بالوسائل العسكرية.

وهذه المنطقة الأذربيجانية تقطنها غالبية من الأرمينيين، خارجة عن سيطرة باكو منذ حرب وقعت أوائل التسعينات، أسفرت عن 30 ألف قتيل.

ومطلع يوليو الماضي، شنّ الجيش الأذربيجاني هجوماً كان الأول من نوعه على مناطق أرمينية خارج جمهورية "آرتساخ"، وتقع شمال شرق العاصمة يريفان، أدى ذلك الهجوم لدمار كبير في مناطق زراعية مأهولة بالسكان في مقاطعة تاووش الأرمينية، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من أهالي المقاطعة والجيش الأرميني على حد سواء.

وقد تؤدي حرب مفتوحة بين الطرفين إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، لا سيما أن روسيا وتركيا اللتين تتضارب مصالحهما في منطقة جنوب القوقاز، تتدخلان في النزاع.