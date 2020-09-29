أرمينيا تؤكد أن مقاتلة تركية أسقطت إحدى طائراتها.. وأذربيجان تنفي

أكدت أرمينيا، الثلاثاء، أن تركيا أسقطت إحدى طائراتها العسكرية، علما أن يريفان تتهم أنقرة بالتدخل في المعارك المستمرة بين أذربيجان والانفصاليين الموالين لأرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ، فيما نفت وزارة الدفاع في أذربيجان إسقاط أي طائرة أرمينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان عبر "فيسبوك": إن "طائرة سو-25 أرمينية أسقطتها مقاتلة إف-16 تركية أتت من الأراضي الأذربيجانية"، موضحة أن الطيار الأرميني "سقط شهيدا".

إلا أن وزارة الدفاع في أذربيجان نفت إسقاط طائرة إف-16 تركية لطائرة أرمينية سوخوي-25.

كما نفت تركيا زعم أرمينيا إسقاط طائرة إف-16 تركية طائرة حربية أرمينية.

وقال مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين التون: "لا صحة إطلاقا للمزاعم القائلة إن تركيا أسقطت مقاتلة أرمينية".

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ولا تزال المعارك على جبهة اقليم ناغورنو كارباخ متواصلة. فقد نشرت القوات الأرمينية والأذربيجانية المدفعيات الثقيلة في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، إن معارك دارت حول مدينة فيزولي، فيما قصف الجيش الأرميني منطقة داشكسان على الحدود بين البلدين، على بعد أميال من ناغورنو كاراباخ.

أرمينيا من جهتها نفت هذه التقارير لكنها أبلغت عن القتال طوال الليل وقالت إن جيش ناغورنو كاراباخ صد هجمات في عدة اتجاهات على طول خط التماس، متهما أذربيجيان بتوسيع عدوانها بدعم عسكري وسياسي من تركيا.

وقالت أرمينيا وأذربيجان إنهما نشرتا مدفعية ثقيلة، اليوم الثلاثاء، في أحدث جولات القتال بينهما بسبب منطقة ناغورنو كاراباخ المنفصلة.