الكرملين ينتقد تركيا ضمناً على تصريحاتها الداعمة لأذربيجان

دعا الكرملين تركيا، الثلاثاء، للعمل من أجل وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، حيث أسفرت المعارك بين انفصاليين أرمن وأذربيجان إلى سقوط أكثر من مئة قتيل منذ الأحد.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "ندعو كل الدول ولاسيما الدول الشريكة لنا مثل تركيا، إلى بذل المستطاع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والعودة إلى التسوية السلمية لهذا النزاع".

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منذ بداية المواجهات، الأحد، في هذا الجيب الانفصالي الذي تسكنه غالبية أرمنية، أعربت تركيا حليفة باكو عن دعمها لأذربيجان، التي تسعى إلى استعادة السيطرة على ناغورنو كاراباخ.

والاثنين دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أرمينيا التي تدعم هذا الجيب سياسيا واقتصاديا لوضع حد "لاحتلال ناغورنو كاراباخ، متعهدا ببقاء أنقرة "إلى جانب باكو بكل الوسائل".

وأكد بيسكوف "كل التصريحات المتعلقة بدعم أو بتحرك عسكري أيا تكن، تصب الزيت على النار".

وشدد على أن روسيا "ضد ذلك قطعا"، مجددا دعوة موسكو "إلى وضع حد للمعارك في أسرع وقعت ممكن".

كما ضغطت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في محادثات هاتفية مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان، وفقا لمكتبها الثلاثاء.

وأكدت ميركل على ضرورة "وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمائدة المفاوضات"، حسبما قال شتيفن ايبرت المتحدث باسمها في بيان.

وأخبرت الزعيمين أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقدم منصة ملائمة للمباحثات، كما يمكن أن يسهم جيران البلدين "في الوصول لحل سلمي،" وفقا لزايبرت.