أرمينيا تتهم تركيا بتهديد الأمن الدولي

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في حديث لـ"واشنطن بوست" Washington Post، نقلته وكالة "أرمنبرس": إن تركيا تخلق حالة من عدم الاستقرار في جوارها في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط والآن جنوب القوقاز.

وأضاف أن تركيا تشكل تهديدا متزايدا للأمن العالمي.

وقال إن تركيا تساعد أذربيجان بطائرات بدون طيار وقوات مرتزقة من سوريا، بالإضافة لطائرات إف-16 منذ اندلاع الصراع يوم الأحد الماضي.

باشينيان قال: "تحدثنا مع كبار المسؤولين من دول الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا، لكن حتى الآن لم يكن هناك تقدم واضح نحو وقف إطلاق النار أو مفاوضات التسوية".

وأضاف أن الهجوم الأذربيجاني المدعوم من تركيا على أرمينيا نفسها "أصبح الآن حقيقة واقعة" بقصف منطقة فاردينيز- شرق العاصمة يريفان.

ووصف ما يحدث اليوم بأنه "إعلان حرب ضد الشعب الأرميني".

وأضاف: "بلادنا تواجه تهديدا وجوديا بسبب الصراع التاريخي بين تركيا وأرمينيا"، مشيراً إلى أن أرمينيا فقدت "العشرات" من القتلى وأصيب نحو 200 منذ بدء القتال.

وقال إن الأذربيجانيين فقدوا عدة مئات من القتلى بالإضافة إلى أكثر من 100 دبابة وبعض المروحيات ومعدات أخرى.

القوات الأرمينية صدّت الهجمات على كل من ناغورنو كاراباخ وأرمينيا و"آمل الآن أن يفهم الرئيس الأذربيجاني أنه لا يوجد حل عسكري للقضية".

موضوع يهمك غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصورة تظهره في مواجهة المذيع كريس والاس ونائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خلال... ترمب يغرد بصورة تلخص ما الذي حدث في المناظرة! أميركا

باشينيان كان قد اعتبر، في وقت سابق اليوم، أن فكرة إجراء محادثات مع باكو تحت إشراف روسيا سابقة لأوانها، وذلك في اليوم الرابع من المواجهات الدامية في ناغورنو كاراباخ.

وقال لوسائل إعلام روسية، كما نقلت وكالة "إنترفاكس": "من غير المناسب الحديث عن قمة بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا فيما لا تزال معارك عنيفة جارية"، معتبراً أنه "من أجل إجراء مفاوضات، يجب أن تكون الأجواء والظروف مناسبة".

كما نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس وزراء أرمينيا قوله إن بلاده لا تدرس نشر قوات حفظ سلام في إقليم ناغورنو كاراباخ.

الوكالة الأرمينية، في ذات الوقت، نقلت عن باشينيان قوله إن أرمينيا تدرس إمكانية الاعتراف الرسمي باستقلال ناغورنو كاراباخ، كما ندرس أيضا إمكانية تشكيل تحالف عسكري سياسي مع الإقليم.