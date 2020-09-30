مجلس الأمن يطالب بـ"وقف فوري للمعارك" بين أرمينيا وأذربيجان

طالب مجلس الأمن الدولي في بيان صدر، مساء الثلاثاء، بإجماع أعضائه، بـ"وقف فوري للمعارك" المتواصلة لليوم الثالث في إقليم ناغورنو كاراباخ، المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال أعضاء المجلس في البيان إنّهم يعبّرون عن "دعمهم لدعوة الأمين العام الجانبين لوقف القتال على الفور، وتهدئة التوتّرات والعودة بدون تأخير إلى مفاوضات بنّاءة".

وصدر البيان الرئاسي في ختام اجتماع طارئ عقده المجلس تلبية لطلب الدول الأوروبية الأعضاء فيه وهي: بلجيكا وإستونيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وأضاف البيان أنّ أعضاء المجلس "يدينون بشدّة استخدام القوة، ويأسفون للخسائر في الأرواح والخسائر البشرية في صفوف المدنيين".

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن "عن قلقهم إزاء التقارير بشأن أعمال عسكرية واسعة النطاق على طول خط التماس" في الإقليم.

موضوع يهمك أكد رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، لقناة "العربية" أن تركيا تدعم أذربيجان عسكرياً بـمقاتلات "إف 16".وأشار إلى أن "تدخل... رئيس أرمينيا للعربية: تركيا تدعم أذربيجان عسكرياً العرب و العالم

وفي نهاية البيان "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم الكامل للدور المركزي للرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا) التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وحثّوا الجانبين على العمل الوثيق معهم من أجل استئناف الحوار بصورة عاجلة وبدون شروط مسبقة".

ووفقاً لدبلوماسيين، فإن البيان الذي أقرّه المجلس بعد اجتماع استمر زهاء ساعة اقترحه الرؤساء المشاركون الثلاثة لمجموعة مينسك، ممّا سهّل اعتماده.

ومنذ الأحد، تخوض القوات الأرمينية، والقوات الأذربيجانية، في إقليم ناغورنو كاراباخ، معارك دموية هي الأعنف في المنطقة منذ 2016.