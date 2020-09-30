هل بدأت تركيا بنقل مرتزقتها من ليبيا إلى أذربيجان؟

رصد "موقع فلايت رادار" الإيطالي المتخصص في متابعة حركة الطيران، هبوط طائرة ركاب مدنية ليبية في مطار العاصمة الأذربيجانية باكو قادمة من ليبيا، في رحلة غير مسبوقة وغير مجدولة.

ويتعلق الأمر بطائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة "طيران البراق" الخاصّة، قامت أمس الثلاثاء، برحلة مباشرة من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، ويعتقد أنها نقلت مرتزقة سوريين، من الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا قبل أشهر، للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق.

ويأتي ذلك في سياق التقارير التي تتحدث حول نقل المسلحين السوريين الموالين لتركيا إلى منطقة الصراع في ناغورنو كاراباخ، حيث كشف السفير الأرميني في روسيا "فاردان تاغانيان"، أن تركيا أرسلت حوالي 4000 مقاتل من شمال سوريا للمشاركة في الأعمال القتالية في منطقة كاراباخ.

وفي وقت سابق، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب في تصريح لـ"العربية.نت، إن آلاف المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا لدعم صفوف قوات حكومة الوفاق، بدأوا في الخروج ومغادرة البلاد بعد انتهاء دورهم ونهاية عقودهم.

وأوضح أنه تم رصد مغادرة 4 طائرات محملة بالمرتزقة السوريين خلال الساعات الماضية، مرجحا أن يكونوا في طريقهم إلى أذربيجان، حليفة تركيا، للزجّ بهم كمقاتلين ودعمها في الصراع الحدودي مع أرمينيا، لافتا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بالتطورات السياسية الحالية في ليبيا.