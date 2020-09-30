وزير خارجية تركيا: مستعدون لحل دبلوماسي لأزمة شرق المتوسط

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: "نهدف لإيجاد حل دبلوماسي عن طريق المفاوضات لأزمة شرق المتوسط".

ونقل تلفزيون تي.آر.تي عربي عنه تأكيده أهمية أن تكون المفاوضات مع اليونان مباشرة من دون تدخل فرنسي.

وتابع: "نرغب في مشاركة الدول المعنية في المؤتمر الإقليمي المزمع عقده بشأن شرق المتوسط".

موضوع يهمك وجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الثلاثاء، تحذيرا إلى تركيا حيال سلوكها في شرق البحر المتوسط.وقال إنّ كل الخيارات... تحذير أوروبي لتركيا حول سلوكها في شرق المتوسط العرب و العالم

وأشار الى أن أرمينيا تؤكد بهجماتها أنها لا تعترف بالنظام العالمي والقوانين الدولية، قائلا: "إذا أرادت أذربيجان حل مشكلة "الاحتلال الأرميني" لأراضيها في الميدان فإننا سنقف بجانبها". وقال: "أذربيجان تناضل داخل أراضيها".

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال قبل أسبوع، إن الاتحاد الأوروبي سيتحرك ضد استفزازات تركيا.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أن تركيا ردت على دعواتنا للحوار بالتصعيد، لافتا إلى أنها تخالف القانون الدولي في المتوسط.

يذكر أن اليونان أكدت سابقا ألا تفاوض مع أنقرة قبل وقف ما وصفتها "بالاستفزازات التركية"، بينما سعت ألمانيا والحلف الأطلسي إلى التوسط لحل تلك الأزمة.

وتدهورت العلاقات بين اليونان وتركيا بشكل حاد هذا العام، ما أدى لمخاوف من أن يؤدي النزاع إلى صراع مفتوح.

وأرسلت تركيا سفينة بحثية، ترافقها سفن حربية، للتنقيب عن الطاقة في منطقة تدعي اليونان أنها تقع على جرفها القاري. وأرسلت أثينا سفنا حربية إلى المنطقة أيضا.