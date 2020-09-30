موسكو تقترح استضافة مباحثات أرمينية آذرية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف عن استعداد موسكو لاستضافة اجتماع بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان من أجل التوصل لحل للصراع الآذري - الأرمني.

موضوع يهمك قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الوقت حان لأن تبدأ البلدان في استخدام أموال من... كورونا.. غوتيريش: حان وقت مساهمة الدول لتمويل لقاح عالمي فيروس كورونا

وذكرت وكالة سبوتنيك عربي على تليغرام، نقلا عن الخارجية الروسية قولها إن لافروف دعا في محادثات هاتفية مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الروسية عن لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو على استعداد لإجراء محادثات. وقال إن روسيا ستواصل العمل مع الجانبين بشكل مستقل وإلى جانب ممثلين آخرين من مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للوساطة في الصراع بين قوات أذربيجان وقوات أرمينية عرقية، وهو الأعنف منذ منتصف التسعينيات.

وكان الكرملين قد دعا تركيا، في وقت سابق الثلاثاء، للعمل من أجل وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، حيث أسفرت المعارك بين انفصاليين أرمن وأذربيجان عن سقوط أكثر من مئة قتيل منذ الأحد.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: "ندعو كل الدول ولاسيما الدول الشريكة لنا مثل تركيا، إلى بذل المستطاع للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والعودة إلى التسوية السلمية لهذا النزاع".

منذ بداية المواجهات، الأحد، في هذا الجيب الانفصالي الذي تسكنه غالبية أرمنية، أعربت تركيا حليفة باكو عن دعمها لأذربيجان، التي تسعى إلى استعادة السيطرة على ناغورنو كاراباخ.