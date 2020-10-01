قصف متبادل يطال صحافيين .. حالات حرجة واستنكار دولي

في ظل المعارك المحتدمة بين الطرفين، أعلنت السلطات في أرمينيا أن 4 صحافيين على الأقل، بينهم فرنسيان من فريق صحيفة "لوموند" أصيبوا، الخميس، جراء القصف من جانب أذربيجان في منطقة كاراباخ المتنازع عليها.

موضوع يهمك بعدما أبلغ مصدران من المعارضة السورية وكالة رويترز بأن تركيا ترسل مقاتلين موالين لها لدعم أذربيجان للقتال، ذكرت وكالة... أنقرة والمرتزقة ثانية.. روسيا: متأكدون من الأمر العرب و العالم

وأكدت الحكومة الأرمنية على حسابها الرسمي في "تويتر" أن الحادث وقع في بلدة مارتوني، مشيرة إلى أن صحافيي "لوموند" المصابين يحملان الجنسية الفرنسية، وجرى نقلهما إلى المستشفى المحلي، والجريحان الآخران هما مصور لقناة "أرمينيا" ومراسل لموقع 24News.

كما أشارت إلى أن القصف طال أيضا سيارة كانت تقل صحافيين من وكالة "فرانس برس".

بحالة حرجة

فيما أفاد مركز الإعلام الموحد الحكومي بأن أحد صحافيي "لوموند" المصابين في حالة حرجة ويخضع حاليا لعملية جراحية في المركز الطبي لمدينة خانكندي.

لجنة دعم الصحفيين تستنكر الاعتداء بالقصف على فرق صحفية اثناء تغطية العمليات القتالية بين ارمينيا واذربيجان https://t.co/6BjDejScFS@edmondsassine @LBCI_NEWS pic.twitter.com/nHIxjNlnEo — Journalist Support Committee (@JournalistSupp1) October 1, 2020

في السياق أيضاً، أفادت قناة "دوجد" الروسية بأن نائب رئيس التحرير ومراسلها في ناغورنو كاراباخ، دميتري يلوفسكي، كان ضمن مجموعة الصحافيين نفسها لحظة تعرضها للقصف، ونجا واختبأ مع صحافيين آخرين في قبو أحد المنازل المجاورة.

وأوضحت القناة أن هؤلاء الصحافيين وصلوا إلى منطقة مارتوني (في ناغورنو كاراباخ) بعدة سيارات بغية توثيق حجم الأضرار الناجمة عن نيران المدفعية الأذربيجانية في الأيام السابقة، وكان بينهم صحافيون لبنانيون وممثلون عن وكالة الصور VII Photo Agency.

نجونا بأعجوبة أثناء التغطية في منطقة ماردوني في اقليم ناغورنو كاراباخ #آرتساخ. القصف الصاروخي استهدف مكان وجود الفرق الاعلامية لمدة ثلاث ساعات تقريبا.#ارمينيا #اذريبجان https://t.co/mUizN380Qn — edmondsassine ادمون ساسين (@edmondsassine) October 1, 2020

إلى ذلك، أكد مراسل "دوجد" أن سكانا مدنيين كانوا في وسط المدينة أيضا لحظة تعرض الصحافيين للقصف.

وأفادت تقارير صحافية غير مؤكدة بأن مواطنا من السكان المحليين كان يرافق الصحافيين قد قتل جراء الحادث وتعرض سائق السيارة المستهدفة لجروح.

بدورها، استكرت لجنة دعم الصحافيين الاعتداء بالقصف على فرق صحافية أثناء تغطية العمليات القتالية بين أرمينيا وأذربيجان.