اعتقال المعارضين يتواصل.. توقيف 19 في تركيا

في استمرار لحملة الاعتقالات التي تطال معارضين، لا سيما وسط الأصوات الكردية المناهضة لسياسة حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة الخميس أن السلطات اعتقلت 19 شخصا بينهم نائبان كرديان لرئيسي بلدية في إقليم قارص بشمال شرق البلاد في إطار عملية أشارت إلى أنها "مرتبطة بمكافحة الإرهاب".

وأوضحت أن من بين المعتقلين قادة محليون من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأعضاء في مجالس بلدية بالإقليم.

كما أشارت إلى أن السلطات اعتقلت مشتبها بهم بسبب عزمهم على مساعدةأعضاء حزب العمال الكردستاني، وحضورهم اجتماعات معهم والعمل وفقا لأوامرهم.

وغالبا ما تتهم السلطات التركية أعضاء الأحزاب المعارضة لا سيما حزب الشعوب، بالتواصل مع العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الأول جملة وتفصيلا.



يذكر أن السلطات كانت اعتقلت الأسبوع الماضي رئيس بلدية إقليم قارص المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي وعشرات آخرين بسبب احتجاجات عنيفة نظمت عام 2014 بسبب الهجوم على مدينة كوباني السورية التي يقطنها أكراد.

وتتهم حكومة أردوغان حزب الشعوب بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، ما أدى لمحاكمة الآلاف من أعضائه وبعض قادته.