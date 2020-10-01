لشرق أوسط مزدهر.. تعاون إماراتي أميركي إسرائيلي في الطاقة

أكدت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة، باعتباره خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقراراً وتكاملاً وازدهاراً.

جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك أصدره سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ودان برويليت، وزير الطاقة الأميركي، ويوفال شتاينتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، بشأن تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة، تقود إلى مزيد من الابتكار والازدهار، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وفيما يلي نص البيان: "تقرّ الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة، وتتفق معاً على تشجيع المزيد من التنسيق في هذا المجال، بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه. وستتطلع اقتصاداتنا الديناميكية إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالمياً، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وسنسعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة. ومن أجل تعظيم الفوائد العالمية للتعاون في هذا الصدد تلتزم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ببحث تطوير آفاق التعاون من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وبالتنسيق مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص، لتعزيز الاستثمار الدولي في مجالات البحث والتطوير والتبني السريع لتقنيات الطاقة الجديدة".