حكومة أردوغان تضيق الخناق.. حجب مواقع إخبارية معارضة

حجبت السلطات التركية، اليوم الجمعة، 3 مواقع إخبارية معارضة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، أحدها قررت السلطات حجبه للمرة 63.

موضوع يهمك في 22 يونيو/حزيران 1941، فاجأت رومانيا العالم بإعلانها الحرب على الاتحاد السوفيتي حيث فضّل الرومانيون حينها الاصطفاف... دولة خدعها هتلر وجرها للحرب.. وخسرت 500 ألف قتيل الأخيرة

ومنعت مؤسسة تكنولوجية المعلومات التركية، الوصول إلى ثلاثة مواقع إخبارية، هي سينديكا، ووكالة ميزوبوتامايا، والديمقراطية الجديدة.

كانت السلطات سابقاً، منعت الوصول إلى موقع سينديكا، 62 مرة، كان آخرها في ديسمبر 2018، بدخول قرار مؤسسة تكنولوجيا المعلومات، منع الوصول إلى الموقع، مرة جديدة، ليصبح إجمالي القرارات التي صدرت بحق هذا الموقع، 63 قرار حجب.

"افتحوا الموقع"

وفي هذا السياق، نشر موقع، سينديكا، تصريحاً جاء فيه " المحكمة الدستورية تقول لنا افتحوا الموقع، بينما محكمة الصلح تغلقه، أغلق موقعنا 63 مرة، والآن نحن ننشر على موقع سينديكا 64، من جديد، بعد قرار محكمة الصلح الثانية في غازي عنتاب، بتاريخ 30 أيلول 2020، وبذلك يكون منع الوصول إلى صفحتنا للمرة 63، وقد بدأنا من جديد النشر على موقع جديد".

وبعد تطبيق قرار حجب وكالة، ميزوبوتامايا، من قبل، مؤسسة تكنولوجيا المعلومات، بدأت رسالة تظهر لزوار الموقع مفادها، "بحسب قرار محكمة الصلح في غازي عنتاب، يتم تنفيذ تدابير الحماية، من قبل هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

لكن إدارة الوكالة، والعاملين فيها، قرروا استئناف العمل، لكن ضمن "خادم" جديد، واسم جديد هو " وكالة ميزوبوتامايا 24 ".

تكرار الحجب

أما الموقع الثالث، الذي حجبته مؤسسة تكنولوجيا المعلومات التركية، فهو موقع " الديمقراطية الجديدة "، الذي مُنع الوصول إليه للمرة السابعة، ونشر الموقع على حسابه في تويتر ، تصريحاً أكد فيه "إنّ منع الوصول إلى الموقع، من مؤسسة تكنولوجيا المعلومات، جاء بقرار من محكمة الصلح في مدينة غازي عنتاب، نحن كصحافة ثورية لم نصمت، ولن نصمت، سنكمل نشرنا في أقرب وقت ممكن".

كانت جمعية "التعبير الحر"، أكدت في إحصائية لها العام الماضي، أن السلطات حجبت لغاية عام 2015، أكثر من 80 ألف موقع، لكن هذا الرقم تضاعف، خلال الفترة، من 2015، حتى أكتوبر 2019، إلى أكثر من 288 ألف موقع، حجبتهم السلطات.