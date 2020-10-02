رسالة أوروبية حازمة لأنقرة.. وتهديد بالعقوبات

شهدت مباحثات قادة الاتحاد الأوروبي حول أزمة شرق المتوسط توافقاً أوروبياً على توجيه رسالة حازمة لتركيا مع تهديد بفرض عقوبات عليها بطلب من قبرص.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، فجر الجمعة، أن "الحوار مع تركيا مشروط بوقفها الأعمال أحادية الجانب".

كما أوضح أن "القمة الأوروبية حددت ديسمبر أفقاً لمراجعة مختلف المقاربات".

إلى ذلك أضاف: "ندعم مقاربة الحوار في نطاق الاحترام المطلق للمبادئ والقيم الأوروبية"، لافتاً: "اتفقنا حول استراتيجية ازدواجية الحوار والحزم".

وتابع: "ندعم استئناف مسار حل أزمة انقسام قبرص تحت إشراف الأمم المتحدة".

من جهتها، قالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "نعرض على تركيا وقف الاستفزازات مقابل حوار الاتحاد الجمركي والتجارة".

كما أكدت فون دير لاين: "نمتلك أدوات الرد على الأعمال أحادية الجانب إذا تواصلت".