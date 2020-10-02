وزير السياحة الإسرائيلي يستقيل: لا أثق في نتنياهو

أعلن وزير السياحة الإسرائيلي، أساف زمير، اليوم الجمعة، استقالته من الحكومة بسبب الوضع الحالي للبلاد، واحتجاجا على قرارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن كورونا.

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وقال زمير، الذي ينتمي لحزب "أزرق أبيض": "أنا قلق من أن الدولة على وشك الانهيار التام، ومن الواضح لي أن هذا لن يتغير طالما بقي بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء".

وكتب زمير في منشور على "فيسبوك": "التقيت اليوم بيني غانتس وأخبرته أنني أستقيل من منصبي كوزير في الحكومة. لم يعد بإمكاني الجلوس في حكومة يقودها شخص لا أثق فيه".

وقال إن "جائحة كورونا والصحة العامة للمواطنين هي في أحسن الأحوال، في المرتبة الثانية من حيث الأولوية لدى رئيس الوزراء".

وأضاف أن "الاعتبارات الشخصية والقانونية تأتي بالمقام الأول بالنسبة لنتنياهو"، في إشارة إلى محاكمة نتنياهو في 3 قضايا فساد.

وأوضح أن "نتنياهو لا يملك القدرة على إنقاذ البلاد من الأزمة العميقة التي نجد أنفسنا فيها الآن. قادنا إلى هذا. إنه المسؤول الرئيسي عن الرعاية الصحية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهددنا جميعا".

يشار إلى أنه رغم الإغلاق المشدد بسبب كورونا، شارك آلاف الأشخاص في مظاهرات في أنحاء متفرقة من إسرائيل خلال الأيام الماضية احتجاجاً على سياسة نتنياهو.