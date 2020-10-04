أبوالغيط: تدخلات إيران وتركيا تهدد الأمن العربي ككل

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" المصرية، نشرتها السبت، إن المنطقة تمر بمرحلة ليس لها مثيل من حيث حجم التهديدات والتحديات، خاصة التدخلات الإقليمية من جانب إيران وتركيا.

وأضاف أن تدخلات إيران وتركيا تهدد الأمن القومي لدول عربية كثيرة، بل الأمن العربي ككل.

وقال: "لدينا أراض عربية محتلة بقوات عسكرية وميليشيا تابعة لتركيا وإيران".

وأشار إلى أن الميليشيات التابعة لإيران تؤثر بشدة على استقرار عدد من الدول العربية وهذا "وضع غير مسبوق".

كما أشار إلى التدخلات التركية، مؤكداً أنها أكثر اجتراء في سوريا والعراق وليبيا.

وقال إن التدخلات التركية والإيرانية في هذه الدول العربية هدفها زعزعة الاستقرار الداخلي و"هذا تهديد للأمن القومي".

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وعن القضية الفلسطينية، قال أمين عام الجامعة العربية إن "سيناريو تخلي العرب عن فلسطين لا وجود له سوى في خيال البعض.. أكثر ما يزعجني أن تتحول القضية الفلسطينية إلى نقطة خلاف.. هذا سيناريو مرفوض ويجب تجنب التورط فيه".

وعن عودة سوريا لمقعدها الشاغر في الجامعة العربية، قال إن هذه القضية ليست مسألة تحظى "بالتوافق" المطلوب حتى الآن.

وعن النزاع اليمني، قال أبوالغيط إنه يعاني من انسداد نتيجة تدخل الأطراف الإقليمية والدولية. وأضاف أن ميليشيا الحوثي مرتهنة بالكامل للطرف الإيراني وكلما ظهرت نافذة للتوافق تتدخل طهران.

وأضاف: "أرجو أن يكون تبادل أكثر من 1000 أسير بين الحكومة والحوثيين تمهيدا للاتفاق السياسي الشامل".

وحول أزمة سد النهضة، قال أبوالغيط إن الموقف العربي بالكامل داعم لمصر والسودان في المفاوضات الثلاثية مع الجانب الإثيوبي.