خارجية كاراباخ للعربية: وقف النار شرطنا الوحيد قبل أي حوار

أعلنت نائبة وزير خارجية إقليم كاراباخ في حديث للعربية أن "أذربيجان هي من بدأت العمليات العسكرية على الإقليم"، وأضافت أن "عمليات أذربيجان العسكرية تستهدف سكان الإقليم".

وأضافت فجر الاثنين أن "تركيا قالت إن أذربيجان لن توقف الحرب حتى خروج الأرمن من الإقليم". وأكدت أن "وقف إطلاق النار هو شرطنا الوحيد قبل أي حوار". وأشارت الى أن "أذربيجان تدفع للمرتزقة للقتال ضدنا".

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وكان رئيس أذربيجان، أعلن الأحد، أن بلاده قامت بالرد على الهجوم الذي بدأته أرمينيا، مضيفاً: "مستعدون لوقف إطلاق النار شريطة انسحاب أرمينيا"، كما نفى وجود مرتزقة يقاتلون إلى جانب الجيش الأذربيجاني، الذي يتكون من 100 ألف مقاتل.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة لقناة "العربية" مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الذي قال: "نحن في موقف هجومي وهدفنا استعادة أراضينا"، مشدداً على أنه لا توجد دولة تعترف بـ "ناغورنو كاراباخ" كدولة.

وقال علييف إن أرمينيا لم ترغب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مضيفاً: "قدمنا مبادرة للحل وأرمينيا لم تستجب"، مشيراً إلى أن "الامتثال لقرارات مجلس الأمن أساس الحل".