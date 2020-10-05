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طبيب ترمب: الرئيس بإمكانه العمل من البيت الأبيض

المصدر: دبي - العربية.نت
الفريق الطبي للرئيس الأميركي دونالد ترمب
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أعلن الفريق الطبي المعالج للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الرئيس بإمكانه العمل من البيت الأبيض. وأضاف الفريق الطبي أن ترمب "سيأخذ جرعة علاج رابعة قبل أن يغادر المستشفى".

وقال شون كونالي طبيب ترمب: "الوضع الصحي للرئيس طبيعي"، مشيرا الى أن "مستوى الأوكسجين انخفض لديه عدة مرات". وأوضح أن "الرئيس سيكون محاطا بفريق طبي في البيت الأبيض".

وتابع: "الرئيس كان مريضا مذهلا ومتعاونا"، موضحا أن "استكمال العلاج سيكون في البيت الأبيض". وقال: "سنفعل كل ما يجب ليتمكن الرئيس من القيام بمهامه كاملة".

ترمب (فرانس برس) ترمب (فرانس برس)

وأشار كونالي الى أن ترمب "سيحتاج إلى 10 أيام للشفاء التام"، موضحا أن "الرئيس لم يأخذ أي أدوية خافضة للحرارة منذ 72 ساعة".

وفي وقت سابق، أعلن ترمب، على "تويتر" أنه يشعر بأنه في حالة جيدة فعلاً، وأنه سيغادر المستشفى العسكري في الساعة 22:30 بتوقيت غرينتش. وقال للأميركيين: "لا تخشوا كوفيد".

كلمات دالّة

#البيت_الأبيض, #ترمب
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