على خطى بيلوسي.. زوجة نتنياهو تخرق الإغلاق بسبب "الشعر"

يبدو أن "فضائح الصالونات" تلاحق أبرز النساء هذه الأيام، فبعد رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، خرقت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإغلاق لتصفيف شعرها.

فقد انتهكت سارة نتنياهو الحظر المفروض لمواجهة تفشي فيروس كورونا بدعوة مصفف الشعر إلى مقر الإقامة الرسمي الأسبوع الماضي لتجهيزها من أجل تصوير فيديو دعائي لارتداء الكمامات.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن سارة نتنياهو استدعت مصفف الشعر عشية العطلة، في الوقت الذي تم فيه إغلاق صالونات تصفيف الشعر ومحلات الحلاقة ضمن تدابير الإغلاق التي فرضت الشهر الماضي. وصدرت أوامر للأفراد بالبقاء على بعد 1000 متر من المنزل باستثناء الأنشطة الأساسية.

كما قالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يحق فيه لرئيس الوزراء الحصول على خدمات مثل موظف عام، فإن زوجته ليست كذلك.

سارة ترد

في المقابل ردت سارة في بيان رسمي على التقرير الإخباري: "أنا ملتزمة بشدة بالإجراءات الملزمة، افترضت أنه مسموح لي باستخدام خدمات الكوافير من أجل الظهور على التلفزيون لأنني صورت فيديو إعلاميا لارتداء الكمامات".

يشار إلى أنه دائماً ما توجه انتقادات لعائلة نتنياهو بسبب تمتعهم بأسلوب حياة مترف.

وتم تغريم سارة آلاف الدولارات على مر السنين لاستخدامها المال العام في الإنفاق الباذخ والسلوك المسيء تجاه موظفيها الشخصيين.

يذكر أن شبكة Fox News كانت بثت على موقعها في سبتمبر الماضي، فيديو يظهر نانسي بيلوسي داخل أحد صالونات تصفيف الشعر في سان فرانسيسكو، حيث تحظر مثل هذه النشاطات في الأماكن المغلقة بسبب وباء كوفيد-19 بدون كمامة.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة على تويتر تصرفات بيلوسي قائلاً: "المجنونة نانسي بيلوسي تخاطر بسمعتها من أجل جعل أحد صالونات تصفيف الشعر يفتح فيما الصالونات الأخرى مغلقة، وعدم وضع كمامة بينما هي تعطي الجميع دروساً بهذا الأمر طوال الوقت".