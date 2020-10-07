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كورونا يوسع دائرة انتشاره.. ويصيب "مسؤول اللاجئين"

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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