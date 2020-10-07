كورونا يوسع دائرة انتشاره.. ويصيب "مسؤول اللاجئين" آخر تحديث: الأربعاء 19 صفر 1442 هـ - 07 أكتوبر 2020 KSA 13:48 - GMT 10:48 تارخ النشر: الأربعاء 19 صفر 1442 هـ - 07 أكتوبر 2020 KSA 12:15 - GMT 09:15 المصدر: دبي - العربية.نت رابط مختصر شارك كورونا يوسع دائرة انتشاره.. ويصيب "مسؤول اللاجئين" PDF اطبع حجم الخط أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد. إقرأ أيضاً نيران القوقاز تقلق أوروبا.. دعوة للتهدئة 10:40 GMT إقرأ أيضاً على خطى بيلوسي.. زوجة نتنياهو تخرق الإغلاق بسبب "الشعر" 11:05 GMT